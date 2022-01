El rotundo éxito de Georgina Rodríguez: “Para mí era inimaginable”

Hace tan solo cuatro días que se estrenó la docuserie “Soy Georgina” y Georgina Rodríguez ya puede presumir de su rotundo éxito, y es que en tan solo un día se ha colocado el top 10 mundial de las series más vistas del momento de la plataforma Netflix: “Para mí era inimaginable, no puedo estar más feliz y agradecida”, asegura la pareja de Cristiano Ronaldo en Instagram.

Tal es el sentimiento de felicidad de la jacetana que ha querido compartirlo con sus más de 31 millones de seguidores de la red social. Y ajena a las polémicas declaraciones de sus tíos en ‘The Sun’, Georgina ha mostrado su agradecimiento a su familia: “Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana Rodríguez por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de 3, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables. Gracias madre por los valores que nos inculcaste, los cuales hoy no puedo vivir sin ellos. Amor y respeto”.

Como no podía ser de otra manera, también ha agradecido a su pareja todo su amor: “Gracias Cristiano por tu humanidad, generosidad y apoyo incondicional en todo lo que me propongo. Andábamos sin buscarnos pero a sabiendas que nos encontraríamos”. “Gracias a mis amigas #QUERIDASTEAM por vivir este proyecto con tanta ilusión y haber disfrutado de la mano conmigo. Y sobre todo a vosotros, a mi querido público que ha acogido de manera tan maravillosa mi reality ‘Soy Georgina’”, ha concluido la modelo, agradeciendo también a Netflix la gran oportunidad.

Desde Dubai, y con la familia al completo, Georgina y Cristiano Ronaldo celebran así su gran éxito televisivo.