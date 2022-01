Habla la familia de Georgina Rodríguez: “Es malvada”

“Muchos conocen mi nombre, pocos saben quién soy”, dice Georgina Rodríguez nada más comenzar “Soy Georgina”, un docureality sobre su vida que se estrena pasado mañana en Netflix, y en el que la novia de Cristiano Ronaldo mostrará su faceta más desconocida hasta el momento, la de “madraza amorosa”, así como el mundo de exclusividad y lujo en el que vive junto al astro del balón.

La modelo asegura que jamás olvida sus raíces. Unas palabras que chocan contra las de su familia, que la acusa de ignorarlos después de que se juntara con Cristiano y tuviera a su hija Alana Martina, de cuatro años. Y es que a tan solo unas horas de que se produzca el estreno más esperado del año, sus tíos Jesús Hernández y Lidia han concedido una entrevista al medio británico ‘The Sun’ en la que muestran la cara más desconocida de Georgina: “Puede que se avergüence de nosotros y considere que es mejor que nosotros porque no vivimos con su lujo. Nunca le he pedido nada. Sólo ha llamado una o dos veces desde que me enteré de que salía con Ronaldo”, dice.

El tío de la influencer cuenta a dicho medio que ayudó a criar a Georgina después de que su padre fuera encarcelado por una trama de contrabando de drogas y la tacha de “malvada” por dejar de lado a la familia. “Yo me encargaba de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles la ropa, de pagarles la luz y el agua. Lo hice todo. Georgina estuvo viviendo conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a Argentina”, asegura.

La pareja también asegura que la influencer les ocultó la muerte de su padre: “Ahora todo el mundo se va a enterar de la sinvergüenza que es”, dicen dolidos al medio británico.

Ajena a toda polémica, Georgina se prepara para el gran estreno de su docuserie en la que tampoco aparecerán su madre, Ana María Hernández, ni la de Cristiano, Dolores Aveiro. “Es mi programa y no están en él porque las circunstancias no dieron lugar a ello”, aseguró esta semana la influencer, e insistió en que “mi hermana, mi madre y yo siempre hemos sido una familia y estamos muy unidos”.