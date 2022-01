La hermana “secreta” de Georgina Rodríguez que no verás en su docuserie

Quedan tan solo unas horas para el gran estreno de “Yo soy Georgina”, el docureality de Netflix que muestra la vida de Georgina Rodríguez como si de una Kardashian se tratara: amor, lujos, exclusividad... y familia, pero tan solo la que ha formado junto al astro del balón, Cristiano Ronaldo y sus cinco hijos (a la espera de los gemelos que vienen en camino). Y es que en la serie del momento veremos a Ivana Rodríguez, la hermana de la modelo, pero no a su madre, Ana María Hernández, ni tampoco a la de Cristiano, Dolores Aveiro.

Es un secreto a voces que la de Jaca no es santa de la devoción de la madre del futbolista portugués, por lo que la relación entre ambas no sería la deseada por Cristiano, pero esta misma semana Georgina salía al paso de estos comentarios asegurando que “es mi programa y no están en él porque las circunstancias no dieron lugar a ello”, e insistió en que “mi hermana, mi madre y yo siempre hemos sido una familia y estamos muy unidas”.

Pero mientras Georgina habla de “familia unida”, parte de ésta -que tampoco aparecerá en el docureality- la traiciona concediendo una entrevista al medio británico ‘The Sun’ en la que tachan a la empresaria de “malvada” y “sinvergüenza”. Un testimonio, que no tiene desperdicio, en el que sus tíos Jesús Hernández y Lidia la acusan de ignorarlos después de que se juntara con Cristiano y tuviera a su hija Alana Martina, de cuatro años.

Patricia Rodríguez, la hermana más desconocida

A quien tampoco veremos en la serie es a Patricia Rodríguez, la hermana “secreta” de Georgina de 33 años, hija del mismo padre, Jorge Eduardo Rodríguez, junto a su pareja anterior. La joven perdió a su madre con tan solo once años y se fue a vivir con su padre y sus hermanas, Georgina e Ivana, y la madre de estas. Una nueva familia en la que “siempre me he sentido apartada”, explicó en 2018 a ‘Sálvame’: “Me metió en un internado mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas”.

Patricia, la hermana "secreta" de Georgina Rodríguez, en 'Sálvame' FOTO: Telecinco

Tal y como aseguró a dicho programa tras el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus, cuando Georgina comenzó a salir con el futbolista, la relación entre ambas cambió. Por aquel entonces Patricia no tuvo reparo en relatar que su hermana no se había portado bien con ella en varias ocasiones y que su vida de lujos contrastaba radicalmente con las dificultades económicas que había vivido ella en los últimos años: “Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo. Me dijo que no quería molestarlo, que él estaba de vacaciones”.

Una relación que, al parecer, se enfrió más tras el fallecimiento del padre de ambas en enero de 2019.

El nombre de Patricia sonó como posible candidata a entrar en la casa de ‘Gran Hermano VIP 7′ ese mismo año, tal y como informaba el diario ‘El Español’, pero aquel rumor tan solo quedó en eso. En la actualidad poco o nada se sabe de la hermana más desconocida de Georgina Rodríguez y tampoco la veremos aparecer en “Yo soy Georgina”.