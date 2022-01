Cristiano Ronaldo, sobre Georgina Rodríguez: “Es la mujer de mi vida, sin duda”

Forman una de las parejas más estables de la prensa del corazón. A la espera del nacimiento de sus mellizos, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez viven además su mejor momento profesional. La modelo acaba, además, de estrenar “Soy Georgina”, su docuserie en Netflix en la que Ronaldo ha abierto su corazón a sus sentimientos hacia ella.

“Fue como un click y se quedó en mi cabeza, esa es la pura verdad”, ha destacado el futbolista sobre la primera vez que la vio. No fue amor a primera vista, reconoce el deportista, sino que la relación fue avanzando poco a poco.

Cristiano y Georgina comenzaron su relación en 2016 y aunque no fue un flechazo, sí sintieron una conexión especial. “Paso a paso empezamos a hablar más y las cosas fueron un poco de manera natural, no fue de inmediato”, ha señalado el delantero del Manchester United, admitiendo que se había creado cierto interés a través de encuentros fortuitos.

Los comienzos no fueron fáciles. La agenda del futbolista así como la enfermedad del padre de la modelo les obligó a separarse un tiempo. “Era superinteresante, supermayor para su edad... porque nos llevamos unos años. Empecé a fijarme, me mantenía interesado”, ha explicado Ronaldo.

“Es la mujer de mi vida, sin duda”, afirma el deportista. Junto a ella ha formado una familia: sonpadres de la pequeña Alana Martina y están a la espera del nacimiento de dos hijos más, a los que se suman Cristiano Jr, Mateo y Eva. “Al principio nunca pensaba que iba a tener esta magnitud, que me iba a enamorar de ella no lo esperaba, de verdad”, ha admitido el futbolista, que recuerda cómo iba a buscarla a la salida del trabajo en Bugattis para llevarla a su casa y cenar juntos.

“Tener una mujer a tu lado que te dé esa estabilidad... la educación de los niños es estupenda”, ha admitido el jugador. “Me gusta rodearme de aquellos que me inspiran a ser mejor persona cada día y que me aporten buena energía”, decía Georgina, que ayer cumplió 28 años, en sus primeras declaraciones a la revista ¡HOLA! en agosto de 2017, cuando estaba embarazada de su primera hija.

“Como madre para mí es una de las cosas más importantes porque tenemos cuatro hijos, y ella es un pila. Yo creo que se queda un poco corto si no tienes una mujer como ella, sería mucho más difícil, no tengo dudas de eso”, admite el exjugador del Real Madrid.