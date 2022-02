Carter Reum confiesa qué le molesta de Paris Hilton: “Es menos organizada de lo que me gustaría”

Hace tres meses que Paris Hilton y Carter Reum se dieron el “sí, quiero” en una boda por todo lo alto en Los Angeles. Después del enlace la pareja comenzó el “tour” de luna de miel, que duró siete semanas, recorriendo todo el planeta y disfrutando de lugares tan paradisiacos como la isla de Bora Bora, Maldivas o Dubai. Un envidiada boda que la pareja quiso inmortalizar en una programa creado a propósito para mostrar al mundo todos los detalles del día más especial de su vida y su maravilloso viaje de novios, solo al alcance de unos pocos bolsillos, ‘Paris in Love’.

En este show, que se estrenó anoche en el canal estadounidense ‘E!’, pudimos ver a la pareja reflexionando sobre sus asuntos más íntimos. “Si hubiera algo en mí que pudieras cambiar, ¿qué sería?”, pregunta Paris a su esposo. A lo que este responde: “Bueno, hay una cosa. Eres un poco menos organizada de lo que me gustaría. Simplemente culpo a tu creatividad por eso”.

“Siempre le digo a la gente que si no fueras desordenada, si no hubiera una pequeña cosa que no fuera perfecta en ti, no creería que fueras real”, agrega el empresario para tranquilizar a una Paris que, enamoradísima, responde: “A veces tengo miedo de que seas demasiado bueno para ser verdad”.

Y es que ambos aseguran que su historia de amor es algo hecho “a medida”. Dos almas gemelas que se encontraron por casualidad y que disfrutan de su momento más dulce,