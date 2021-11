Paris Hilton y Carter Reum: boda de la rebelde niña bien

Gente

"Sí, quiero"

“El amor es eléctrico”, dice. «Es el mejor sentimiento. Siempre me ha gustado ver comedias románticas y escuchar canciones de amor. Esperaba enamorarme y pasar el resto de mi vida con el elegido. La idea de formar una familia y envejecer juntos nunca se me ha quitado de la cabeza». Con estas palabras de almíbar Paris Hilton anunció su boda con el empresario Carter Reum, que tuvo lugar este jueves en Nueva York. La famosa heredera del imperio hotelero y su ya esposo se dieron el «sí, quiero» en un exclusivo enlace que tuvo lugar en la finca familiar situada en Bel-Air, que fue propiedad del difunto abuelo Barron Hilton, sucesor del hotelero Conrad Hilton, que falleció en 2019. Un lujoso lugar, que alberga un palacio, y que llevaba meses preparándose para acoger el banquete de la boda del año. Los invitados disfrutaron del convite en una plataforma instalada frente a la piscina y los jardines, que estaban podados con las iniciales de la pareja. Todo ello diseñado por ella misma.

Entre los regalos de boda podemos encontrar una larga y extravagante lista de objetos carísimos como una cuchara para servir la ensalada, valorada en 880 dólares.

Como no podía ser de otra manera, la empresaria quiso compartir el día más feliz de su vida no solo con los invitados a la boda, sino también con todos aquellos curiosos y fans que siguen cada uno de sus movimientos; por lo que para ello, creó un nuevo reality en Peacock TV basado en su historia de amor con Carter, «Paris in love» («Paris enamorada», en español), el cual se retransmitió en «streaming».

Tres pedidas y un amor

«Me he pasado la vida trabajando y viajando. Pero siempre había una parte de mí que quería sentir amor y ser amada por una pareja. París es la ciudad de las luces, y siempre las he visto brillar, pero también es la ciudad del amor. Ahora sé que esas décadas de espera me estaban preparando para Carter. Nuestra sincronización fue cósmicamente perfecta», asegura Hilton en su página web oficial. Ya que después de tres compromisos fallidos con anteriores relaciones, finalmente el empresario ha sido el único capaz de llevarla hasta el altar.

Ambos se conocen desde hace 15 años, pero su historia de amor comenzó hace dos, cuando coincidieron el Día de Acción de Gracias en los Hamptons. Desde entonces la pareja disfruta de una continua luna de miel: «Me encanta todo lo que tiene que ver con Carter, y ha cambiado mi vida de muchas maneras hermosas. Su amor me ha convertido en la mujer que sé que estoy destinada a ser. Nuestros sentimientos son intensos e increíbles, y nunca me he sentido más viva».

El 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín y el cumpleaños de la heredera, la pareja se prometió con un anillo diseñado por Cartier, al que llamaron «El Paris», compuesto por 15 diamantes que rodean una letra P grabada con un zafiro. entonces cuando decidieron que la fecha de su boda sería el 11/11/2021, confiando en la numerología y la magia que supone haber encontrado a su alma gemela.