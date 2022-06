Las vacaciones más caras de Cristiano Ronaldo

Ocupa desde el pasado año el número 1 en la lista de la revista «Forbes» de los futbolistas con mejores ingresos del mundo. En total, se estima que Cristiano Ronaldo, de 36 años, ingresó en 2021 una cifra superior a los 125 millones de dólares, entre sueldo, patrocinio y bonificaciones. Su fortuna supera ya los mil millones de dólares y entre sus últimos caprichos se encuentra el exclusivo Bugatti Centodieci por el que el astro portugués ha desembolsado 8 millones de euros y que desde hace dos días pasea por Mallorca, isla a la que regresa verano tras verano de vacaciones. Sin embargo, algunos contratiempos están provocando que su descanso no sea tan placentero, ni tan «barato», como el de años atrás.

Hace más de una semana que Cristiano Ronaldo, junto a Georgina Rodríguez y sus cinco hijos –Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y la bebé Bella Esmeralda– se alojan en una lujosa y rural finca enclavada en plena Serra de la Tramuntana, en el municipio de Bunyola, ahora convertido en el pueblecito de moda de la información social tras la boda de Chenoa, que eligió una posesión en la misma zona para dar su «sí, quiero» a Miguel Sánchez Encinas. La propiedad, cuyo dueño es un multimillonario empresario de una cadena de gimnasios de renombre internacional, está rodeada de viñedos y árboles característicos de la zona del Mediterráneo, así como dispone de numerosas habitaciones, baños privados, pistas para jugar al fútbol, al baloncesto, vóley-playa, gimnasio y jacuzzis. También dispone de capilla y, según algunos medios, de hasta sala erótica subterránea de la que también podrían haber disfrutado Sergio Ramos y Pilar Rubio, pues el pasado verano fueron ellos quienes alquilaron esta casa, a razón de unos diez mil euros la noche. Comiencen a hacer números.

Cristiano Ronaldo disfruta de sus vacaciones en una impresionante finca de Mallorca FOTO: Instagram La Razon

Jet y yate privado

La familia llegaba a la isla el pasado martes 14 en su jet privado y en cuanto pudo se embarcó en su yate, CG Mare (Cristiano-Georgina), atracado desde hacía días en Port Adriano (Calvià), para darse su primer baño en aguas de la costa mallorquina. La embarcación, de 27 metros de eslora, es el modelo Azimut Grande y cuesta alrededor de 5,6 millones de euros; su interior, todo un lujo con cuatro suites dobles, dos camarotes para la tripulación, un comedor interior, otro en cubierta y cinco cuartos de baño. Pero no conforme con hacer traer hasta las Baleares su yate –nada de alquilar uno–, también desembarcó con dos de sus vehículos favoritos, un Mercedes todoterreno y un Bugatti Veyron, valorado en más de dos millones de euros, aunque, desgraciadamente, este último no vaya a regresar a Manchester: un empleado lo estampaba contra la verja de una vivienda en la urbanización de Sa Coma, causando numerosos daños materiales y un gran estruendo a su alrededor; al dueño de la casa no le quedó más remedio que ir a pedir explicaciones al futbolista y alguna solución urgente, pues el accidente dejó a su vivienda sin agua corriente. Según el periódico local «Última Hora», CR7 se comprometió a sufragar la reparación en su totalidad.

Pero, a rey muerto, rey puesto y el futbolista mejor pagado ya ha estrenado en las carreteras isleña el Bugatti Centodiece, del que la casa francesa solo ha fabricado diez unidades.

Sigan con la calculadora. Según ha podido conocer en exclusiva LA RAZÓN, previo a la llegada a Mallorca, el personal contratado por la familia desembolsó alrededor de 14.000 euros para adquirir menaje de hogar, toallas, sábanas y otros productos necesarios para el día a día. También, y en un pedido online, Cristiano Ronaldo habría gastado 4.000 euros en gafas de sol: no sabemos si para toda la familia o como regalo para algunos de los invitados y es que, siguiendo con atención todo lo que la pareja publica en sus redes sociales, además de la madre y las hermanas del futbolista luso, también están visitando al deportista y los suyos numerosos amigos.

A todas estas cifras mareantes hay que añadir el gasto en el numeroso personal de seguridad que acompaña a todas partes a la familia y que intenta evitar fotografías indiscretas, ya sea por mar o por tierra; de momento, no han podido remediar que algunos paparazis les cazaran en una jornada marinera ni que un miembro del equipo estrellara un coche de lujo. No sabemos si el responsable sigue en nómina.

Si mucho se ha hablado estos días del impresionante yate de Cristiano, no se puede dejar atrás el del tenista manacorí, Rafa Nadal, un catamarán de 5,6 millones de euros y que, aunque normalmente se encuentra atracado en Porto Cristo, coincidió por unos días en el mismo pantalán que el CG Mare del portugués.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en un yate. FOTO: Instagram Georgina Rodríguez

Dos grandes, mano a mano

En una fotografía inusual, ambas embarcaciones causaron sensación en Port Adriano, uno de los puertos más exclusivos de la isla de Mallorca y que las grandes fortunas están eligiendo en los últimos meses para amarrar sus lujosos y carísimos «caprichos». No consta que Cristiano Ronaldo y Rafa Nadal coincidieran en alta mar a bordo de sus respectivos barcos, pero no está descartado que ambos mantuvieran algún encuentro pues tienen una empresa en común, Tatel, una cadena de restaurantes creada por Manuel Campos Guallar, Abel Matutes Prats y el laureado tenista, y cuyos inversores más destacados son el baloncestista Pau Gasol y el propio Cristiano Ronaldo.