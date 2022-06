El “sí, quiero” de Chenoa: una boda blindada con rostros televisivos

La pandemia le obligó a retrasar su enlace y buscar nueva fecha. Ya es mala suerte que el día elegido resultase ser el más caluroso de todo lo que llevamos de año en la isla. Los termómetros han llegado a rozar los 40 años en algunas zonas de la Serra de la Tramuntana y el pueblecito de Orient donde se levanta la finca de Comassema, escenario inaccesible elegido por Chenoa -Laura Corradini- para dar el sí quiero al urólogo Miguel Sánchez Encinas tras tres años de relación. El lugar garantiza la exclusiva vendida a una conocida revista del corazón, y ésta, a su vez, se encarga a través de personal de seguridad de que los fotógrafos y medios congregados a las puertas del lugar de la fiesta no puedan captar ni una sola imagen. Suerte de los invitados, que antes de acceder al recinto se han parado a hablar con los periodistas, a los que, por cierto, la organización no ha facilitado en ningún momento una botella de agua.

Minutos después de las 13:30 del viernes, la pareja ha contraído matrimonio en una ceremonia civil oficiada por el regidor del municipio de Bunyola, y que tuvo muchos momentos de emoción. La propia cantante ya había advertido que quería llorar y que los suyos lloraran también al verla entrar del brazo de su padre, Juan Antonio ‘Tati’ Marino, con los acordes de la canción She, la versión de Elvis Costello para la película de Notting Hill, protagonizada por Julia Roberts y Hugh Grant y que tanto gusta a los ya marido y mujer. Lo logró.

Poco ha trascendido de cómo ha sido la ceremonia, pero sí que, finalmente, la lista de compañeros de ‘Operación Triunfo’, concurso musical donde se consagró Chenoa, fue más amplia de lo inicialmente anunciada. El jueves ya estaban en Mallorca Gisela, Natalia, Alejandro Parreño y Geno. Pudieron disfrutar de un día de playa y de una velada en un restaurante cercano al Paseo Marítimo de Palma. No hubo tiempo para la tradicional fiesta pre-boda, porque no se organizó. Precisamente, han sido también estos cuatro cantantes los primeros en acceder a Comassema. El motivo, lo han revelado ellos mismos. “Somos testigos”. Sobre si tenían previsto cantar en la fiesta, ni confirman, ni desmienten: “Lo que sí os decimos que venimos a darlo todo”.

Chenoa y su marido, Miguel Sánchez, en una imagen de archivo FOTO: GEN GTRES

El calor ha comenzado a hacerse insoportable conforme avanzan las horas. En un principio, los rumores situaban el comienzo de la ceremonia para las 11:30 de la mañana, pero el goteo de invitados hacía presagiar que sería mucho más tarde. De hecho, los padres de Chenoa han accedido a la finca sin hacer declaraciones pasadas las doce y media del mediodía. También sobre esa hora, compartiendo vehículo, se vio a unos muy sonrientes y educados Ángel Llàcer y Carlos Latre. “Anoche (por el jueves) hablamos con Laurita y nos contó que estaba algo nerviosilla pero muy ilusionada”, confiesa el humorista. “Lo único que les puedo desear es mucha felicidad, que se quieran”, añade el profesor de la Academia y ahora compañero de Chenoa en la pequeña pantalla.

Àngel Llàcer y Carlos Latre llegan a la boda de Chenoa y Miguel Sánchez FOTO: GJL GTRES

El ir y venir de minibuses con los cristales tintados han convertido cada llegada en una suerte de “tú cara me suena” para los fotógrafos, que intentaban adivinar quiénes iban en su interior. No se les ha visto entrar, pero sí han asistido, el presentador Manel Fuentes y la cantante Soraya Arnelas junto a su marido, Miguel Ángel Herrera. A todos, incluidos también familiares y amigos más anónimos, les han requisado el móvil a las puertas. No puede haber filtraciones.

Lo que se sabía, por que durante meses se ha ido confirmando a cuenta gotas por parte de los novios, es que el diseño del vestido de Chenoa lo ha firmado Hannibal Laguna. Y a pesar del calor, la novia ha optado por lucir un vestido en color blanco con cuello pico, manga larga abullonada y espalda abierta, con una larga cola. No sabemos si, a lo largo de la velada, habrá más cambios de vestuario.