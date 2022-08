La contundente respuesta de Chris Rock a la disculpa de Will Smith

Han pasado ya varios meses, pero la bofetada de Will Smith a Chris Rock durante la gala de los Oscar todavía sigue resonando. Es por ello que, pese a haber pedido perdón a Chris Rock, a la Academia y a sus compañeros de profesión a través de varios comunicados y de algún mensaje en redes sociales, el actor decidía colgar en redes sociales su primera disculpa pública.

“Estoy tratando de mostrar arrepentimiento sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error, e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda”, apuntó el actor en un vídeo de poco más de cinco minutos. “Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, asegura.

Recordemos que la agresión de Smith a Rock se produjo tras una broma acerca la cabeza rapada de la esposa del actor, Jada Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia. Una actitud que ha paralizado varios proyectos profesionales de Will Smith y por la que la Academia de Hollywood decidió que no podrá acudir a la ceremonia de los premios ni a ningún otro evento organizado por esta institución durante los próximos diez años.

Will Smith pega a Chris Rock duranta la ceremonia de los Oscar FOTO: Chris Pizzello Chris Pizzello/Invision/AP

El vídeo se publica un día después de que la madre de Chris Rock, Rose Rock, concediera una entrevista en televisión en la que habló del incidente: “Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos”, dijo. Por ello, Smith se disculpa en la grabación directamente con la madre de Rock y también con su hermano, con quien tenía “una gran relación”. “Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable”, agrega. En ese momento, apunta el actor, “no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas”.

Chris Rock a Will Smith: “Todo el mundo está intentando ser una p**a víctima”

Horas después de la publicación de la vídeo, Chris Rock se subía al escenario del Fox Theatre de Atlanta, donde actuaba y se hizo eco de la discupa de Smith: “Todo el mundo está intentando ser una p**a víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas”. “Cualquiera que diga que las palabras duelen es porque nunca le han dado un puñetazo en la cara”, aseguraba.