Jada Pinkett asegura que su familia está en plena “curación”, tras la bofetada de Will Smith

Mientras Will Smith continúa su rehabilitación tras el incidente de la bofetada a Chris Rock en la pasada edición de los Oscar, su mujer, Jada Pinkett ha vuelto a reaparecer en su programa “Red Table Talks”, y lo ha hecho acompañada de su hija, Willow Smith.

Al inicio del primer programa de la quinta temporada, la actriz ha querido emitir un mensaje en el que se refiere por primera vez a la polémica reacción de su marido. “Considerando todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en una profunda curación. Algunos de los descubrimientos que hemos hecho en torno a nuestra curación se compartirán en la mesa cuando llegue el momento. Hasta entonces... seguiremos ofreciendo en la mesa testimonios poderosos, inspiradores y curativos como el de nuestra impresionante primera invitada. Gracias por acompañarnos, Jada”, dice el texto refiriéndose a la actriz y cantante Janelle Monáe, que presentó “The Memory Librarian: And Other Stories of Dirty Computer”, el libro de ciencia ficción que ha escrito en el que habla de cómo consiguió superar el rechazo y el abandono que sufrió años atrás.

Kim Basinger y su hija, Ireland Baldwin, o April Simpkins, madre de Cheslie Kryst, Miss Estados Unidos 2019 que falleció el pasado mes de enero tras precipitarse desde un rascacielos de Manhattan, serán algunas de las invitadas a los próximos episodios.

Sus polémicas declaraciones

Hace unos días, una fuente cercana a la actriz hizo unas declaraciones que causaron un enorme revuelo en Hollywood. Aseguraba que Jada no quería que su marido se viera involucrado en un incidente así para defenderla. “No es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que hacer lo que hizo, porque ella no necesita que la protejan”, dijo a la revista “Us Weekly”, explicando que Jada “es una mujer obstinada que pelea sus propias batallas”.