Adam Levine aclara su supuesta infidelidad: “No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea”

Las redes sociales están que arden tras conocer que Adam Levine, cantante de Maroon 5 podría haberle sido infiel a su mujer embarazada de su tercer hijo en común, la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, durante un año con una conocida influencer de 23 años, Sumner Stroh. Una información que el propio artista ha querido desmentir a través de sus redes sociales.

Mediante un comunicado en stories, Levine ha querido zanjar la polémica: “Utilicé un mal criterio al hablar con cualquier persona que no fuera mi esposa en cualquier tipo de coqueteo. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida”.

“En algunos casos se convirtió en algo inapropiado. Lo he abordado y he tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi mujer y mi familia es lo único que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo volveré a cometer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, escribe.

Un contundente mensaje con el que asume que “cruzó la línea” coqueteando con la joven, pero sin embargo niega las declaraciones de Sumner Stroh, que que mantuvieron una relación de un año a espaldas de su mujer.

La misma influencer publicaba en TikTok los mensajes que Levine le escribía durante su supuesto “affaire” y también la pregunta que le hizo el cantante una vez terminada esta relación para anunciarle su futura paternidad: “OK, pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño de verdad quiero que se llame Sumner. ¿A ti te importaría? Esto va súper en serio”.

Behati y Adam Levine se enamoraron a primera vista y decidieron darse el ‘sí, quiero’ en 2014. Ambos son padres de dos niñas, Dusty Rose y Gio Grace, y un tercero que está en camino. Parecían una de los matrimonios más estables del panorama celebrity, sin embargo, esta polémica empaña la bonita historia de amor de la que presumían ambos.