Gustavo Adolfo Infante: “La boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas será como un cuento de hadas”

Mientras en México aseguran varios medios de comunicación que Luis Miguel y Paloma Cuevas tienen previsto casarse más pronto que tarde, en España la ex mujer del torero Enrique Ponce guarda absoluto silencio. Ni su portavoz, Alicia Ors, aclara dudas, y su pandilla calla para no «traicionar» a la amiga. El periodista azteca Gustavo Adolfo Infante, uno de los más populares de aquel país y quien anunció en exclusiva que esa boda se va a producir en los próximos meses, habla para LA RAZÓN y mantiene que «mi fuente es fiable al cien por cien, es una persona muy allegada a la pareja. Me cuenta que habrá dos ceremonias, una en México y otra en España , y que están muy enamorados. Él ya le entregó el anillo de compromiso hace unos días, la semana pasada».

El que luce Paloma actualmente se lo regalaron hace años…

No tengo elementos para decirle si el que le regaló Luis Miguel es nuevo o antiguo.

Mucha gente en España piensa que esa boda no llegará a celebrarse nunca.

Pues yo creo que sí. Luis Miguel está en un periodo de reflexión y de rehacer su vida dejando atrás los errores, y sería bueno que recapitulara y sentase la cabeza.

¿Qué imagen se tiene en México de Paloma Cuevas?

Aquí se conoce más y mejor a su ex marido. A ella la conocemos por salir en revistas como «¡Hola!». Pero solo un pequeño sector de la población sabe quién es.

¿Le han desvelado cuándo se celebrará ese enlace?

De momento, no. Mi fuente solo me reveló que habrá dos. La primera, en México, para que asistan todos los amigos y gente cercana a Luis Miguel, y la segunda, en España, para la familia y amigas de Paloma. Serán dos grandes celebraciones. Por todo lo alto, será una boda como un cuento de hadas.

Sabemos que son amigos, que se han visto en Madrid últimamente, que son muy cómplices… pero no han dado señales de estar enamorados.

Pienso que sí lo están. Eso es lo que me ha asegurado mi confidente.

¿Tiene usted buena relación con el cantante?

No, ese hombre no le habla a los periodistas. Yo le he pedido que me conceda una entrevista y por ahora no hay respuesta. No «convive» con nadie de la Prensa. Es el último divo que tenemos en nuestro país y mantiene mucha distancia con los medios de comunicación. Le gusta tener un halo de misterio y misticismo, que es lo que le hace aún más estrella. Por otro lado, no conozco personalmente a Paloma Cuevas, no la he visto en la vida.

Luis Miguel vuelve al mundo de la canción tras una larga temporada ausente.

Con un nuevo disco y una gira que en principio se desarrollará en 2023. Yo le llevo siguiendo desde hace varios años, le vi actuar hasta en Las Vegas.

Periodista de "De primera mano", Gustavo Adolfo Infante

¿«El Sol de México» cuenta con muchos amigos o, como se rumorea, es un tipo demasiado solitario?

Es bastante solitario, no tiene amigos. Utiliza a la gente por temporadas, según le conviene.

Dicen que suele hablar mal de todo el mundo. Por lo menos, eso se dejó entrever en su serie biográfica.

Habla mal de todos, hasta de sus familiares. Dice «pestes»: desde los que fueron sus amigos y novias de juventud, a su padre, su abuela, su hermano, sus anteriores parejas…

¿Le considera un hombre amargado?

Es muy especial.

De hacerse realidad la boda, sería la primera vez en su vida que el cantante pide en matrimonio a una mujer.

Efectivamente, la primera. Nunca antes se lo pidió a ninguna de sus parejas. Y es la primera vez que regala un anillo de compromiso y tiene intención de casarse.

Además, es padre de tres hijos a los que ve poco…

La paternidad llegó a su vida cuando apenas tenía 19 años y su carrera estaba en ascenso. Así, de su intermitente relación con Stephanie Salas nació Michelle el 13 de junio de 1989, y aunque primero no la reconoció, más adelante trató de sanar su relación con ella... aunque quizá no lo logró por muchas razones. Y, después, durante su relación con Araceli Aramburo, nacieron otros dos hijos, Miguel y Daniel.

¿Pero tiene con ellos relación?

Es un asco de padre.

Se trata de una acusación bastante dura.

Un hijo necesita cariño, atención, mantenimiento, amor… y Luis Miguel lo único que hace es pasarles dinero… por mandato judicial. Hubo demandas judiciales de por medio.

Miguel Bosé está asentado en tierras aztecas. ¿Es tan reservado como Luis Miguel?

En mi país se le respeta mucho a Bosé, le admiramos y estamos expectantes a que se estrene la serie de televisión sobre su vida. Va a ser muy interesante, me parece. Miguel está bastante asentado en México, acá vive con sus hijos, les lleva a un colegio católico, reside en una urbanización muy exclusiva…