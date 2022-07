El «bolerazo» de Paloma Cuevas y Luis Miguel

No es la primera vez que se relaciona sentimentalmente a Paloma Cuevas con él íntimo amigo de su marido, el mexicano Luis Miguel. Ya se habló del asunto hace un año y de aquello no salió nada en claro. Pero ahora es la revista «Semana» la que insiste, haciéndose eco de una información facilitada por el periodista argentino Javier Ceriani, que el pasado martes desvelaba en su programa «Chisme no Like» que «la pareja está disfrutando de unos días juntos en Madrid. Luis Miguel está alojado en un lujoso hotel de la capital donde tiene reservada una suite en la que se cita con Paloma y están protegidos de miradas indiscretas». Historia que suena a «bolerazo» de categoría.

Ceriani añade que el cantante y la socialité se habrían visto en anteriores ocasiones en México y Miami, cuando ella tuvo que viajar para atender asuntos relacionados con su nuevo rol de diseñadora de la firma nupcial Rosa Clará.

El cantante Luis Miguel en un concierto en Madrid

El secretismo, no obstante, es total. Hemos intentado contactar con la exmujer de Enrique Ponce y no contesta al teléfono, y el azteca parece desaparecido. Silencio absoluto. Nadie habla. Y en el entorno de Cuevas las bocas callan. Es como si existiera un pacto para no hablar del tema.

Pero una fuente cercana a Cuevas nos cuenta que «ella no habla de estas cosas, que sepamos, la noticia no es cierta. Bien es verdad que Paloma y Luis Miguel son íntimos amigos desde hace años, les presentó Enrique Ponce, que es muy amigo del cantante, hace tiempo. Y ella siempre ha hablado muy bien del mexicano».

Por otro lado, la realidad es que la española lleva más de dos años separada del torero, y en este tiempo le llegaron a relacionar con un importante empresario mexicano radicado en Marbella, algo que ella desmintió a sus amigas. Al igual que lo hizo cuando le emparejaron con el doctor Villamor, el médico del Rey Don Juan Carlos.

Paloma Cuevas en una imagen de archivo FOTO: GSR GTRES

En lo que se refiere al artista, este mismo año se separó de la modelo Mercedes Villador, con la que mantuvo una relación durante casi dos años. Por tanto, los dos son solteros y, teóricamente, sin compromiso, por lo que nada impediría que mantuvieran un noviazgo que supondría uno de los bombazos del año.

Por el momento, sabemos que la hija del extorero Victoriano Valencia disfruta de sus vacaciones estivales acompañada de sus dos hijas, Paloma y Bianca. Seguramente, la veremos en alguna playa con su pandilla de amigas, entre las que se encuentran Genoveva Casanova, Patricia Cerezo, Margarita Vargas o Cristina Yanes. Irónicamente, Genoveva Casanova fue novia de su compatriota durante un tiempo.

Sin confirmación

Ninguna ha querido contestar a la pregunta de si están al tanto de este presunto romance. Son fieles hasta la muerte, jamás traicionarían a su amiga y fueron sus mejores apoyos cuando se destapó la separación con Enrique Ponce. Pero fuentes cercanas al grupo aseguran que todas ellas están al tanto de la relación de su amiga.

Luis Miguel estuvo prácticamente desaparecido hasta hace un par de meses. Y saltaron todas las alarmas sobre su estado de salud. Reapareció más delgado, muy bronceado, incluso rejuvenecido, y demostrando muchas ganas de reencontrarse con los escenarios.

Enrique Ponce se ha quedado "muy sorprendido" por el rumor FOTO: Gtres

Desde el entorno de Ponce nos llegan noticias de que el torero «se ha quedado muy sorprendido por el rumor, es lo que menos se esperaba, porque Luis Miguel es como un hermano para él. No le cabe en la cabeza que pueda vivir un ‘’affaire’' con Paloma. Le extraña mucho y no da credibilidad a lo que ha contado el periodista argentino».

Ponce y el «Sol», hermanos

De hecho, los dos amigos tienen pensado hacer algún dueto en ese disco que quiere grabar el valenciano para debutar como cantante. Dicen que son uña y carne, que son confidentes más que amigos, y de existir algún tipo de «noviazgo» con Paloma, seguro que Enrique ya se habría enterado.

Curiosamente, los padrinos de bautizo de Miguel, el hijo mayor de Luis Miguel y su ex, Aracely Arambula, son Cuevas y Ponce. Y cuando viajaban los dos a México solían alojarse en las propiedades inmobiliarias del denominado popularmente como «El Sol de México», al igual que el cantante lo hacía en ocasiones en la finca «La Cetrina» de su amigo torero.

Es conocido que a Luis Miguel siempre le han gustado las mujeres guapas y elegantes, su rol de belleza encaja, por tanto, con la figura de la española, esto no lo duda nadie. Y de confirmarse el idilio, es evidente que formarían muy buena pareja. Ella cumplirá cincuenta espléndidos años el próximo once de septiembre, y tiene previsto organizar una fiesta a la que están invitada toda la familia, así como sus amigos íntimos. En el caso de Luis Miguel, acaba de celebrar los 52.

Las malas lenguas ya siembran cizaña y aseguran que Cuevas se ha «acercado» al mejor amigo de su exmarido como una venganza por dejarla abandonada tras veinticinco años de feliz matrimonio e iniciar una relación con la joven estudiante de Derecho Ana Soria, con la que actualmente vive en Almería.