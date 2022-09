El gesto que delata la relación entre Paloma Cuevas y Luis Miguel

La noticia de una posible romance entre Paloma Cuevas y Luis Miguel tambaleó al mundo de la prensa nacional e internacional. Lo cierto es que siempre han tenido una buena y estrecha amistad y han compartido a lo largo de los años numerosos planes juntos. Sin ninguna confirmación por ninguno de los dos, solo han ido dando pinceladas de cómo es en estos momentos su relación.

Siempre tan discretos con su vida privada, ninguno de los dos ha dado ninguna declaración al respecto y, siempre que se han reunido, lo han hecho de la manera más desapercibida posible. Hoy, Paloma Cuevas cumple 50 años y se espera una celebración íntima rodeada de su círculo más cercano y sus seres queridos más allegados. La empresaria se encuentra en el ojo del huracán mediático por su posible romance con Luis Miguel, con quien se especula que podría haber encontrado de nuevo el amor tras su ruptura con Enrique Ponce.

Ambos han sido pillados juntos en varias ocasiones este verano. Según informa el medio ‘Semana’, Paloma Cuevas y el artista estuvieron hospedados unos días en La Zagaleta, una exclusiva urbanización en Benhavís, Málaga, pero no han dejado rastro en ninguna de sus redes sociales de su estancia allí. Uno de los gestos que más llama la atención de los dos es que no se siguen en redes sociales, algo muy curioso ya que la exmujer de Enrique Ponce sigue a todos sus amigos. Luis Miguel, por su parte, no sigue a nadie desde su cuenta oficial. Quizá sea una estrategia para despistar a todos los que van detrás de ellos dos pero lo cierto es que, desde que salió a la luz un posible noviazgo entre ellos, los fans del artista mexicano están como locos con la empresaria.

Sea cierta o no la relación, lo que está claro es que entre ellos existe muchísima complicidad y mantienen una estrecha relación y disfrutan del tiempo juntos. Ambos se han apoyado mutuamente tras sus respectivas rupturas sentimentales y esto explicaría las veces que se han reunido tanto dentro como fuera de España, como en Miami, cuando Cuevas tuvo que visitar la ciudad por unos compromisos profesionales con la firma Rosa Clará. ¿Asistirá el cantante mexicano a la celebración de su 50 cumpleaños? ¿Será uno de los invitados de honor?