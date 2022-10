Elon Musk sobre el polémico distanciamiento de su hija Vivian: “No me puedo ganar a todos”

El pasado mes de junio conocíamos que la hija transgénero de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, rompía definitivamente con su padre. A sus 18 años, la joven nacida como Xavier Musk, presentó los documentos judiciales necesarios para cambiar legalmente su género y su nombre para que coincida con su identidad de género, y a la misma vez perder su apellido: “Ya no vivo con mi padre biológico ni deseo estar relacionada con él de ninguna manera”. Una petición que fue concedida por un juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles.

Desde entonces, y aunque desconocen los motivos para tal rechazo, el CEO de Tesla no se había pronunciado al respecto. Ha sido cuatro meses más tarde y en una entrevista con The Financial Times, donde ha querido hablar sobre su polémica paternidad, asegurando que la decisión de su hija ha sido influenciada por los “neomarxistas” de las instituciones educativas: “Es comunismo en toda regla y un sentimiento general de que si eres rico, eres malo”.

Además, Musk señaló que su tensa relación con Vivian “puede cambiar” en el futuro. “Tengo muy buena relación con todos los demás, no me puedo ganar a todos”, dijo el empresario en referencia sus otros hijos.

Vivian Jenna Wilson nació fruto del matrimonio entre el hombre más rico del planeta y la autora canadiense Justine Wilson, que duró desde el año 2000 al 2008. Su primer hijo en común, Nevada, nació en 2002 y murió de síndrome de muerte súbita infantil a las 10 semanas; posteriormente en 2004 la pareja tuvo a los gemelos, Xavier y Griffin, y después a los trillizos: Damian, Kai y Saxon, en 2006. Aunque comparten la custodia de éstos, tras su separación, los cinco hijos viven con la madre; y al parecer, su relación Musk es prácticamente inexistente.