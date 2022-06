Así ha sido la “dura” vida de Elon Musk: de una infancia complicada a ser el hombre más rico del mundo

Elon Musk es conocido por ser el fundador de Tesla. También fundó SpaceX, Musk Foundation o SolarCity, entre otras, y el magnate anunció el pasado mes de abril la compra de Twitter, que de llevar a cabo la adquisición, se uniría a su imperio que le ha convertido en el hombre más rico del mundo.

Noticias relacionadas Invasión. Partido ruso propone destruir los satélites de Elon Musk

El empresario sabe cómo dominar la actualidad informativa, pero pese a la intensa atención mediática que despierta, sus inicios como emprendedor en la Sudáfrica del apartheid todavía son poco conocidos. Su padre, Errol Musk, explicó en una entrevista a AFP que educó a sus hijos Elon y Kimbal en la austeridad “como buenos chicos sudafricanos”. “Fui un padre estricto. Mi palabra era ley”, confesó ante la agencia francesa.

Nacido en Pretoria el 28 de junio de 1971, e hijo de este ingeniero promotor inmobiliario y de Maye -una modelo canadiense-, pasó su primera infancia con su hermano Kimbal y su hermana Tosca. Sus padres se divorciaron cuando Elon tenía diez años, y a los doce, Elon comenzó a interesarse por las computadoras.

Como muchos otros jóvenes de su generación, terminaría dejando Sudáfrica para evitar el servicio militar en el momento más duro del apartheid, el régimen de segregación racial derogado en 1991. Aunque antes de ello, se crio con su padre: “A los nueve años, le vi bajar radiante una mañana de la estación, había tomado un tren nocturno él solo” tras dejar la casa de su madre, explica Errol.

El padre explica que actualmente tienen un afecto mutuo pese a que se distanciaron en 2017, cuando Errol tuvo un hijo con la hija de su ex mujer, 42 años más joven. “A Elon esto no le pareció bien. Yo me tomo la vida como llega”, explicó el padre, aunque aseguró que tras este punto de ruptura, su relación ha mejorado.

El progenitor recuerda también un comentario hiriente de Elon a un compañero de clase cuyo padre se había suicidado. “El chico lo tiró por las escaleras” y Elon tuvo que ser hospitalizado, cuenta. Después del incidente, Errol inscribió a su hijo en el prestigioso colegio para chicos de Pretoria.

La última vez que vio a su famoso hijo, que actualmente vive en Texas, fue hace seis años, por su 70º cumpleaños. “Soy un hombre sudafricano, no me importa mi cumpleaños, pero fue muy bonito”. “Es un ganador. Como yo, Elon y Kimbal”, su otro hijo.

Durante la entrevista con AFP, el progenitor aseguró haber recibido un correo de Elon que le propone “pagar una reciente operación del ojo”, lo que destaca, según Errol, su generosidad. “Elon es muy atento. Lo cree de verdad cuando dice que quiere salvar la humanidad. No es un eslogan”, opina.