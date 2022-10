Paris Hilton confiesa que fue “abusada verbal, mental y físicamente” durante su adolescencia

Paris Hilton es la última invitada en el podcast de Spotify ‘Archetypes’ de Meghan Markle, en un episodio titulado ‘Breaking Down The Bimbo’, donde la heredera del imperio hotelero relata cómo “construyó” su personaje de “muñeca Barbie” como una forma de escapar de sus traumáticos años de adolescencia en un internado.

De esta manera Paris ha contado en dicho podcast que durante sus dos años en la escuela de Provo Canyon, en Utah, fue “abusada verbal, mental y físicamente”. “Y allí, comencé a construir esta vida de fantasía y este tipo de personaje de muñeca Barbie. Supongo, solo para no pensar en el dolor y solo pensar en unicornios, mariposas, muñecas Barbie, rosa y destellos”, dice.

Una personalidad que más adelante desarrolló en el icónico reality que le llevó a la fama, ‘The Simple Life’, junto a su mejor amiga Nicole Richie. “Los productores dijeron que querían que Nicole fuera la alborotadora y Paris, la rubia rica y tonta, y fue entonces cuando empecé a jugar realmente con ese personaje”, relata. “Lo miro ahora y pienso, creo que es mucho más genial ser listo e inteligente, pero en ese entonces era como querían”

“Casi me perdí en el personaje y en algún momento fue como si las líneas se desdibujaran y me hubiera olvidado de quién era yo. Y me entristece porque yo solía ser un espíritu libre y no me cerraba tanto, y siento que con tantas cosas que me han pasado a lo largo de los años me he cerrado de alguna manera en mi mente y desearía que no hubiera pasado. Pasar por un trauma y la vida realmente te afecta”, sentencia Paris Hilton.