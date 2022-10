Los últimos secretos de Miguel Bosé

Tras el libro en el que desgrana los secretos detrás de sus canciones, llega también la serie: Miguel Bosé está de puertas abiertas. El biopic, que se estrenará el día 3 de noviembre en Paramount+ (plataforma que a España no llegará hasta principios de 2023), es un recorrido a lo largo de la vida personal y profesional del cantante, desde que arranca su carrera musical hasta el momento en que se convierte en padre, sin perder de vista su infancia. Si en el libro de Bosé. «Historia secreta de mis mejores canciones» (Espasa), se mantiene el misterio en algunos momentos ocultando los nombres de los protagonistas, pero dando las suficientes pistas para que tampoco sea difícil descubrir a nadie, en una producción audiovisual como esta miniserie será algo más complicado andar con ambigüedades. Sobre todo porque, visto el tráiler y el trabajo de caracterización (tanto José Pastor, el Bosé joven, como Iván Sánchez, el Bosé maduro, guardan un gran parecido con el artista en la serie), todo parece apuntar a que esa verosimilitud física se mantendrá en el resto de personajes que aparezcan. Así lo parece, al menos, viendo parte del reparto y lo poco difícil que resulta imaginarlos en el papel correspondiente: Raquel Salamanca como Ana Obregón, Valeria Solarino como Lucía Bosé o Nacho Fresneda como Luis Miguel Dominguín. Habrá que esperar también al estreno para ver si, como el libro, apuesta por el tono confesional y cómplice, como si aprovecha para susurrarnos un secreto al oído (aunque algunos de los secretos de Bosé lo sean, lo hayan sido siempre, a gritos), o si no pasará de biopic al uso, evitando los asuntos más espinosos para no molestar a nadie. A lo largo de seis episodios, con guion de Ángeles González Sinde, Boris Izaguirre e Isabel Vázquez, se narra pues la historia de Miguel Bosé, contada por Miguel Bosé, con todo lo que ello implica.

Vamos, que no estamos ante un trabajo documental sino ante una versión oficial, aunque afirmen todos los implicados que el artista no ha marcado líneas rojas, que se ha abierto en canal para hablar de todos los temas, incluso de los más espinosos, y que incluso hay aspectos que no se han abordado hasta ahora, o al menos no tan abiertamente. No es Miguel Bosé un personaje del que parezca que quede mucho por descubrir. O eso parece, pero habrá que ver la serie. Aunque solo sea para saber de primera mano si queda algo debajo de la alfombra, cuál será la sorpresa (aseguran que se tratan temas íntimos hasta ahora desconocidos, pero soy incapaz de imaginar uno solo) y si queda algo por contar que de una u otra manera no sepamos.