Frederic Lerner: “Me gusta conectar con el público a través de mi música. Es el canal por el cual transmito muchos sentimientos y emociones”

Frederic Lerner (París 1972) es un cantautor, músico y actor francés, considerado uno de los artistas de mayor éxito en toda Francia. Supo desde pequeño que lo suyo era la música. Llego a licenciarse en Economía y ciencias empresariales en Paris, aunque en ningún momento dejó de lado su verdadera pasión por la música. Cuenta con una exitosa carrera artística que abarca más de dos décadas desde que en el 2000 lanzo su primer disco ‘On Partira’. Una colaboración con Jean-Jacques Goldman, que le dio a conocer al gran público. Su single ' Plus là' de su segundo álbum ‘Ca passe ou ça casse’ consiguió un disco de oro y se mantuvo durante nueve semanas entre los 10 primeros puestos de todas las listas musicales de Francia. En su gira por toda Francia que terminó en el L’Olympia, conseguio agotar todas las entradas en sus actuaciones. Uno de sus grandes éxitos ha sido ‘We Only Have One World’, compuesto en 2013 en colaboración con Lionel Ritchie. También ha hecho un dueto con la cantante sueca Indra en su sencillo ‘Besoin de vous’.

Frederic Lerner y Barbara Kimpel FOTO: Starlite Catalana Occidente

El músico y compositor francés también ha triunfado como actor en películas como ‘Twins’ con Gérard Depardieu, o ´En Ground and Pound´ con Milo Chiarini y Sabrina Nouchi.

Desde hace dos años comparte vida con la empresaria y Top model, Barbara Kimpel, la hermana gemela de Nicole Kimpel.

Tu pasión por la música comenzó a una edad muy temprana ¿De dónde te viene tu pasión por la música y que educación musical has tenido?

Desde muy poco tiempo tuve un oído para la música. Podría tocar música en un piano sin haber recibido una enseñanza formal.

¿Cuál fue el papel de la música en los primeros años de tu vida?

Siempre me encantaron los guitarristas, así que aprendí a tocar la guitarra por mi cuenta para impresionar a mis amigos en el instituto.

¿Eres de una familia musical o artística?

Mi madre es pintora y mi padre no toca ningún instrumento, pero amaba la música y solía escuchar mucha música pop.

¿Cuáles eran tus sueños de infancia?

Convertirme en un jugador de fútbol profesional.

Nicole y Barbara Kimpel FOTO: Starlite Catalana Occidente

¿Cuáles han sido los músicos y compositores que más te han inspirado?

Artista como Phil Collins, Michael Jackson, Jean jacques Goldman, Simon y Garfunkel me inspiraron a convertirme en artista.

¿Cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar?

La guitarra.

¿Cómo aprendiste a tocar la guitarra?

Lo aprendí yo solo, por mi cuenta

¿Qué tiene la música que te hace sentir apasionado?

Me gusta conectar con el público a través de mi música. Es el canal por el cual transmito muchos sentimientos y emociones.

¿Cuál es el secreto de tu éxito?

Siempre tuve fe. Me encanto la profesión y creí en ella.

Estudiaste administración de empresas. ¿Qué te hizo elegir una carrera en la música?

Mi éxito me dio el empujón para seguir adelante.

¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando les dijiste que querías ser músico?

Al principio habrían preferido que fuera un hombre de negocios, pero cuando me vieron prosperar, se sintieron orgullosos.

¿Has tenido que hacer muchos sacrificios a nivel personal para alcanzar el éxito profesional?

En absoluto.

¿Qué recuerdos tienes de tu debut musical?

Fue una sensación increíble poder escucharme a mí mismo en la radio por primera vez. Mi vida cambió cuando me hice famoso en Francia.

@frederic_lerner FOTO: @frederic_lerner

¿Cuál fue la inspiración detrás de tu canción “We Only Have One World’ y cómo fue la experiencia de trabajar con Lionel Richie?

Conocí a Lionel en 2001. Le hice la apertura al escenario más grande de Francia. Fue increíblemente amable conmigo, lo que me dejó una gran impresión. Así que 10 años después fui a verlo en un concierto en París y cuando fui a felicitarlo en el backstage, me dijo que estaba buscando un cantante francés para su álbum de duetos. Nuestra colaboración fue una experiencia magnifica.

Las letras de tus canciones muy a menudo llevan un mensaje social.

Cuando escribo música, no pienso necesariamente en compartir un mensaje, sino más en compartir esperanza y amor.

@frederic_lerner FOTO: @frederic_lerner

Has colaborado con muchos artistas. ¿Cuál de tus colaboraciones terminó convirtiéndose en un proyecto más importante para ti?

Tuve la suerte de poder trabajar junto con el artista más famoso de Francia de todos los tiempos “Johnny Hallyday”. Estuvimos de gira durante 4 meses. Actuamos todas las noches juntos y aprendí mucho de esa experiencia.

En tu último álbum colaboraste con uno de los mejores cantantes pop de África, el artista ruandés Beniwe. ¿Qué es lo que más te cautiva de la música africana?

Las voces de los cantantes africanos son algunas de las voces más emotivas que he escuchado.

Eres un artista con múltiples talentos; ¿Cómo te las arreglas para dar lo mejor de ti en todos tus esfuerzos, desde la actuación hasta la música?

Intento ser yo mismo.

Como productor, compositor, musico y cantante, ¿puedes contarme más sobre tu proceso creativo? ¿Sueles empezar con una melodía y dejar que la letra venga a ti? ¿O es al revés?

Empiezo por componer la música y luego escribo la letra que expresa lo que quiero contar.

¿Cómo describirías la música que normalmente creas?

Principalmente música pop muy francesa.

Frederic Lerner y Barbara Kimpel FOTO: Starlite Catalana Occidente

¿Dónde encuentras tu inspiración?

Encuentro mi inspiración en la vida cotidiana. Me encanta ver y aprender.

¿Con quién te gustaría más colaborar?

Chris Martin de Coldplay.

¿Cuál fue el proyecto más desafiante que has completado hasta la fecha?

Todavía estoy trabajando en ello :)

En términos de composición general, ¿cuál es tu canción favorita y por qué?

Una canción que me encanta sobre todo es una canción de Michael Jackson y Lionel Richie “We are the world”. Es música y voces perfectas.

¿Qué otra profesión habrías elegido si no hubiera sido la música?

¡La de futbolista!

¿Cómo recuerdas tu primer concierto?

Mi primer concierto fue en el norte de Francia, en Lille, frente a 300 personas. Estaba tan feliz ese día…

¿Tus estudios empresariales te han ayudado con tu carrera musical?

Me han ayudado con la parte de marketing del mundo del espectáculo.

¿Es cierto que los artistas se inspiran y crean sus mejores obras en tiempos turbulentos de la historia?

Nunca logré ser creativo en tiempos turbulentos. Es solo mucho más tarde que puedo reflexionar sobre esos tiempos y sacar inspiración de ellos.

¿Cuál es tu canción favorita para interpretar?

Mi canción favorita para interpretar es “Plus la”

¿Cuál es el mejor consejo que te ha dado otro músico?

Johnny Hallyday me dijo una vez que “lo más importante en un concierto es tener la entrada correcta en el escenario y una buena salida y en el medio improvisas”

¿Cuál es un mensaje que le gustaría dar a los jóvenes músicos que quieren seguir sus pasos?

El mensaje que les daría es que nunca olvides que que todo se puede acabar en cualquier momento.

¿Tienes algún pasatiempo o interés fuera de la música?

Cine, películas, deportes…

¿El momento más memorable de tu carrera?

El momento más memorable de mi carrera fue cuando me escuché a mí mismo por primera vez en la radio.

Frederic Lerner, Barbara Kimpel, Sandra García Sanjuán y Nicole Kimpel FOTO: Starlite Catalana Occidente

En “Twins” interpretas el papel de un sacerdote. ¿Cómo fue trabajar con Gerard Depardieu?

Fue muy impresionante para mí trabajar con Gerard Depardieu porque crecí con muchas de sus películas.

¿Cuál es tu opinión sobre el Cambio Climático? ¿Cómo podemos hacer que las personas sean más conscientes de las amenazas que plantea?

Fui uno de los primeros en Francia en conducir un coche eléctrico. Todo el mundo debe ser consciente del cambio climático, cada pequeño cambio puede marcar una gran diferencia.

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

A nivel personal, lo haría todo igual. Estoy contento con lo que soy.

¿Cómo es tu fin de semana típico?

Un fin de semana típico. Siempre empiezo el día desayunando bien con el amor de mi vida. Vamos a dar paseos románticos por París o por el bosque cercano con conversaciones largas sobre la vida. También me gusta cocinar y salir a cenar.

@frederic_lerner FOTO: @frederic_lerner

Algún lanzamiento secreto o colaboración que nos puedas contar

Un lanzamiento secreto: no, de lo contrario ya no sería un secreto :)

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuál es tu ciudad favorita?

Roma.

¿Cuándo viajas, qué es lo que nunca falta en tu maleta?

Siempre viajo con un par de zapatillas para salir a correr.

¿Qué deportes practicas?

El boxeo

¿Qué series de televisión estás viendo en este momento y cuáles me recomiendas?

Estoy viendo “The Inside Man”, es bastante buena.

Una película que te ha inspirado y una que has visto una y otra vez

“La guerra de las Galaxias” y “Los siete magníficos” con Steve McQueen.

Un libro que te ha impactado

“El Alquimista” de Paulo Coelho.

¿Tienes algún proyecto en breve?

Me encantaría terminar la serie que estoy escribiendo ahora mismo y que esté disponible en Netflix o Amazon.

Actuaste en la Gala Starlite 2021. ¿Cómo fue tu colaboración con Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas?

Fue un honor cantar en España en la gala starlite en 2021, y poder apoyar la fundación de Antonio Banderas y la fundación starlite. Fue genial estar allí y conocer a Sandra García-Sanjuán por primera vez. Una experiencia increíble. Este año estuve allí de nuevo para apoyar esta buena causa. Conocí a algunos artistas increíbles y vi unos conciertos geniales.

Has pasado tus vacaciones de verano con unos maravillosos anfitriones, Antonio Banderas y Nicole Kimpel. ¿Cómo fue tu verano? ¿Qué cualidades admiras en Antonio y Nicole?

Antonio tiene una carrera admirable. Llegué a conocerlo mejor y me gusta mucho.