Rupert Murdoch ¿comprometido? con Ann-Leslie Smith

Si Rupert Murdoch tuviera que publicar un anuncio personal buscando pareja en alguno de sus diarios diría algo así como «De derechas, viajero, soltero, 91 años, buena salud y con un patrimonio personal de más de 16 millones de euros, busca pareja para vacaciones en Barbados y posible matrimonio».

Se desconoce cómo el magnate australiano conoció a su nueva novia, Ann-Leslie, siete meses después de su divorcio, el cuarto, de Jerry Hall. La ex modelo, de 66 años, viuda de la estrella del country estadounidense Chester Smith (1930-2008), fue fotografiada de la mano del propietario de News Corp en Barbados, cerca de la villa del multimillonario británico Anthony Bamford, presidente de JCB, multinacional de construcciones (Chester Smith, además, también fue editor, como Murdoch, aunque obviamente en una escala muy pequeña: lanzó varias estaciones de televisión locales en California y Oregón)

Rupert Murdoch y Jerry Hall FOTO: Vianney Le Caer GTRES

Murdoch y Ann-Leslie comenzaron su romance el pasado mes de noviembre. Ella es una mujer de profunda fe cristiana, que trabajó como capellana voluntaria del departamento de Policía del condado de Marin, California, y entre las poquísimas entrevistas que ha concedido, destaca una a la America’s Christian Broadcasting Network hace algún tiempo: «Cuando empecé a caminar al lado de Dios, las cosas del mundo me parecían sin sentido. Ya no son las cosas las que cuentan para mí: son las otras personas las que cuentan. Cuando dejas que el Señor tome el control de tu vida, puedes tener éxito. Puedes elevarte sobre las ruinas y dejar que el bálsamo de su unción caiga sobre ti».

Sus redes sociales indican que ama a los pastores alemanes, los coches de lujo, la oratoria inspiradora y la viticultura (la ciencia detrás del cultivo de las uvas).

También sospecha profundamente de la política y en una transmisión de radio llamada Covid «the Plandemic», especuló que la pandemia global posiblemente fue inventada por Bill Gates en una cumbre en Davos en el año 2019.

Ella y Murdoch están actualmente de vacaciones en Barbados. Y sus amigos aseguran a «Daily Mail» que la pareja se conoció en noviembre y que Murdoch «parece muy feliz». Ann-Lesley, dos veces casada, es sin duda la mujer más rica con la que ha salido el magnate. Su último esposo, el millonario Chester Smith, se convirtió en un magnate de la televisión, tenía 75 años cuando ella se casó con él y, lamentablemente, murió solo tres años después, en 2008, dejándola a cargo de su propiedad de 156 acres en California, donde ella cultiva uvas y aceitunas.

Murdoch, propietario de un viñedo en Los Ángeles, no puede dejar de estar impresionado por ello. De hecho, uno de los amigos cercanos de Ann-Lesley reveló esta semana al mismo diario británico que en realidad se conocieron, y se unieron, a través del negocio del vino.

También está involucrada con otras organizaciones benéficas, fundó Last Chance Ranch, que se describe como un programa de «reasignación» que «ayuda a los hombres descarriados a alcanzar un terreno más alto, independientemente de los obstáculos de la vida, instruyéndolos para que usen los reveses personales como plataformas de lanzamiento». Su lema personal, según su página de Facebook, es: «Donde están tus problemas, hay una perla». ¿Se podría hablar de boda? Por qué no. No hay cuarta sin quinta.