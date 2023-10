Cristiano Ronaldo luce reloj de 1,5 millones, mientras Georgina le hace sombra con sus propias joyas

Uno se podría imaginar que teniendo su fortuna estarán siempre viviendo en un auténtico cuento de hadas y saboreando su amor con románticos planes siempre en agenda. Sin embargo, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez también disfrutan de actividades que no tienen nada de romántico, como al que han acudido este fin de semana en Riad. La pareja ha asistido al combate de boxeo que enfrentaba a Tyson Fury y Francis Ngannou, dos de los grandes del ring de los últimos tiempos. Entre puñetazos, gritos, emoción y dosis de violencia, los tortolitos sacaron un hueco para presumir de su poderío, optando esta vez por echar mano de su joyero. La influencer brilló engalanada con un sinfín de pedruscos, mientras que el futbolista hizo lo propio cediendo todo su protagonismo a su reloj.

Aunque el espectáculo estaba en el ring, muchas de las miradas se centraron en las gradas, especialmente en las localidades ocupadas por la pareja. Pero no solo los presentes se quedaron maravillados con su despliegue de joyas, sino también sus seguidores de Instagram, donde se dio buena cuenta de las piezas que sacaron a pasear para tal acontecimiento. Así, fueron muchos los que no pudieron resistirse a preguntar por el espectacular reloj que lleva el portugués en su muñeca. No es para menos que acapare tantas miradas, pues la pieza en cuestión cuesta un millón y medio de euros.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Instagram

Se trata de una creación de la firma suiza Franck Muller y ha encontrado en Cristiano Ronaldo la mejor promoción posible a nivel mundial, pues todos hablan sobre el reloj millonario. El alto precio que alcanza este artículo para medir el tiempo se justifica no solo por su diseño moderno, también por los materiales empleados para darle forma. Está compuesto por una caja de oro blanco, adornado con 600 diamantes de talla baguette. No queda ni un milímetro de la pieza sin cubrir con su correspondiente piedra preciosa. A juego con los pendientes de diamantes que luce en sus orejas, que combinan también con el anillo y la gargantilla que rescató de su exclusivo joyero.

Georgina Rodríguez Instagram

Lo mismo sucede con Georgina Rodríguez, que rebuscó lo que más brillaba en su joyero para acudir al combate de boxeo junto a su flamante pareja. Lo primero que eligió fue un ajustadísimo vestido marrón que resaltaba cada centímetro de su aplaudida anatomía. Después, todo brillaba, incluso su bolso en miniatura de Dior, tan solo opacado por los anillos de la mano que lo sostiene. Los que más conquistan a sus fans son los diseñados por Pascual Bruni, realizados con oro blanco y diamantes, diseñados con motivos florales. Cada uno de estos anillos cuestan 8.000 euros. Lleva dos. También los que lució en su día durante su visita a ‘El Hormiguero’, que fueron tasados por un experto que determinó que uno de ellos costaba 358.000 euros. Se recomienda no fregar los platos con él. Además, pendientes, varias pulseras, colgantes y su propio reloj, todo a juego con el de Cristiano Ronaldo.