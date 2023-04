Dan por muerto a Carlos Vives por un mensaje de Shakira en Instagram

La artista colombiana Shakira la ha "liado" en Instagram. La de la Barranquilla dedicaba un mensaje a su compañero en "La bicicleta", Carlos Vives, que ha resultado tan confuso como para interpretarse que el artista había fallecido.

"Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos", escribió la ex pareja de Gerard Piqué junto a un vídeo de varias imágenes de ambos.

"Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto. Y nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos, y cuanto y con qué fuerza llegamos a amar. Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto como un cóndor sobre la sierra! Te quiero amigo, te queremos todos!", añadió.

Ha sido precisamente la frase final, "vuela alto", la que habría dado pie a pensar que el intérprete de "La gota fría" había muerto. "Casi me da algo con el 'vuelta alto'", "yo leyendo los comentarios para saber si murió", "con el 'vuela alto' casi lo manda al otro lado", "pensé que se había muerto", "¿falleció?", "Shaki, nos asustaste con ese 'vuela alto'" o "¿chicos murió Carlos Vives?", son algunos de los comentarios que más se repiten en el post. "Estamos tan acostumbrados a esperar que la gente muera para reconocer sus labores, que todos pensamos que había fallecido", señalaban otros internautas.