La desgarradora carta de la novia de Liam Payne: “Te querré el resto de mi vida y mucho después”

El pasado miércoles 16 de octubre, los fans de la banda One Direction conocían horrorizados la noticia de la muerte de Liam Payne, uno de sus míticos integrantes. El joven cantante se encontraba en Buenos Aires, Argentina, donde había viajado para arropar a su amigo y excompañero de grupo, Niall Horan, en su concierto. Pero el fatal accidente truncó su vida a la temprana edad de 31 años, tras precipitarse desde el balcón de un tercer piso. Se encontraba en la habitación del hotel Casa Sur de Palermo, donde pasó una noche de fiesta en la que los excesos fueron protagonistas. No solo de alcohol, sino también de un cóctel de drogas y medicamentos que le hicieron perder el control. La habitación terminó destrozada, el mobiliario sufrió su euforia y se alertó a la policía por el escándalo que realizó poco antes de caer al vacío. La autopsia no determina si hubo intencionalidad o fue fruto de la sumisión de los estupefacientes, pero sí que descarta la violencia en su muerte. Aun así, el dolor que siente su familia ahora es inmenso. También su novia, Kate Cassidy, quien ha permanecido en silencio esta semana en la que su vida se ha tornado en una pesadilla. Ahora ha roto su silencio y lo hace a través de una desgarradora carta abierta publicada en sus redes sociales.

Acompañando a una colección de fotografías que rememoran algunos momentos inolvidables de su relación, la novia de Liam Payne adjunta una carta de despedida. Ya había mostrado anteriormente su incredulidad ante lo sucedido, pues no sabía cómo encajar la pérdida, la cual no terminaba de creerse. Con el paso de los días lo ha asimilado, lo cual le ha empujado a redactar una carta en la que ha plasmado todos sus sentimientos. Está destrozada. “No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está roto en formas que no puedo ni comenzar a expresar. Me hubiera gustado que vieras el gran impacto que tuviste en el mundo, incluso cuando se siente todo tan oscuro. Tú trajiste mucha felicidad y positividad a todo el mundo. A millones de fans, a tu familia, amigos y especialmente a mí. Eras muy querido”, le hacía saber Kate Cassidy a su amado, utilizando las redes sociales como vehículo para comunicarse con él.

Liam Payne y Kate Cassidy Instagram

“Tú eres (porque no puedo decir “eras”) mi mejor amigo, el amor de mi vida y todo el mundo que te conocía se sentía tan especial, como lo hice yo. Tu energía era contagiosa, iluminabas cualquier lugar en el que entrabas. Nada de esto parece real y no puedo acostumbrarme a esta nueva realidad de que no estés aquí. Me cuesta vivir sin tenerte a mi lado. Juntos éramos niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas pequeñas”, se deshace la influencer al perderse en sus recuerdos felices junto al amor de su vida, a quien no puede decirle todo lo que siente y por eso pone al mundo de testigo de su profundo amor.

Carta de Liam Payne a su novia, que ella muestra en su último adiós Instagram

“Liam, tenías el alma más buena y el espíritu más cariñoso y divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí misma. No puedo imaginarme un día sin tu risa y tu amor. Llenabas mi vida de luz”, terminaba su carta Kate Cassidy, no sin antes desvelar sus planes de boda con Liam Payne, quien se iba a convertir su marido: “Hace algunas semanas, nos sentamos afuera en una preciosa tarde, manifestando nuestra vida juntos. Guardo tu nota, aunque me dijiste que no la mirase. Decía ‘yo y Kate nos casaremos en un año, o estaremos prometidos, y estaremos juntos siempre’. Liam, sé que siempre estaremos juntos, pero no de la manera en la que teníamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda. Te querré el resto de mi vida y mucho después, llevando nuestro sueños y recuerdos conmigo allá donde vaya. Siempre tuya, Katelyn”, se despedía.