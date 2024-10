El creador de One Direction "con el corazón roto" tras la muerte de Liam Payne

Simon Crowell además de revolucionar el mundo de los talent shows con "Factor X", fue uno de los precursores y máximos responsables del surgimiento de la banda One Direction, que ha sufrido esta semana un duro golpe con el fallecimiento en Buenos Aires de Liam Payne. Crowell se ha sincerado en sus redes sociales, mostrándose "devastado" por la noticia.

Una carta directa desde el corazón

Simon Cowell, quien fue mentor de One Direction tras su participación en el programa "Factor X", expresó este viernes su profundo dolor tras la muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda, a los 31 años. Payne falleció trágicamente al caer desde el tercer piso de un hotel en Buenos Aires. Cowell, visiblemente afectado, compartió su sentir a través de Instagram, donde escribió: "Liam, estoy devastado. Con el corazón roto. Y me siento vacío". En su mensaje, dejó claro el aprecio que sentía por Payne, resaltando lo mucho que significaba para él: "Quiero que sepas cuánto amor y respeto tengo por ti, y cada lágrima que he derramado es un recuerdo por ti". El célebre juez de "Factor X" describió a Payne como una persona "amable, divertida, dulce, atento, talentoso, humilde y concentrado", que vivía por la música y siempre entregaba todo a sus seguidores. Su mensaje mostró la profunda conexión que tenía con el joven cantante, cuyo fallecimiento ha conmocionado tanto a su círculo cercano como a sus fanáticos en todo el mundo.

Cowell también recordó el primer encuentro con Payne en 2008, cuando el joven de 14 años se presentó por primera vez en "Factor X", solo para escuchar de Cowell que aún no era su momento. Sin embargo, Payne no se dio por vencido y, dos años después, volvió a presentarse en el programa, coincidiendo con Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson, con quienes formaría One Direction. Bajo la tutela de Cowell, la boyband consiguió su primer contrato discográfico, que los impulsaría al estrellato mundial. En su emotiva publicación, el productor mencionó un encuentro reciente con Payne en el que recordaron juntos "todos los momentos divertidos" que vivieron. A pesar del paso del tiempo, Cowell aseguró que seguía viendo en Payne al mismo niño "dulce y amable" que había conocido desde joven. Además, destacó que había tenido la oportunidad de conocer a Bear, el hijo de 7 años de Payne, quien, según Cowell, heredó "la sonrisa y el brillo en los ojos" de su padre. El mensaje de Cowell llegó poco después de un comunicado conjunto de los demás integrantes de One Direction, quienes también expresaron su devastación por la pérdida de su "hermano" Liam.