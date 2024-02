Fedez rompe su silencio tras romper con Chiara Ferragni: "No hay que tomarse la vida demasiado en serio porque no saldrás vivo de ella"

Hace quince días Fedez y Chiara Ferragni anunciaban el fin de su matrimonio. El rapero abandonaba el domicilio familiar. Un hecho sobre el que la influencer habló para el Corriere della Sera: "Durante estas últimas semanas, él no ha estado conmigo muchos fines de semana. Pero sigue siendo mi marido... Y creemos que, en determinadas situaciones de caos, es mejor mantener las cosas dentro de la pareja".

Hoy el rapero ha reaparecido y lo ha hecho en un acto sobre salud mental y jóvenes que se ha celebrado en Turín por la Fundación Circolo dei lettori. "La protección de la salud mental debe ser una prioridad para nuestra sociedad. Debemos luchar no sólo contra el estigma que rodea la cuestión de la salud mental y el uso de psicofármacos, sino también centrar seriamente la atención en cómo ayudar a los jóvenes, dado el asombroso, y creciente, número de casos de suicidio", ha dicho a los jóvenes antes de hablar sobre la depresión que sufrió cuando le diagnosticaron su cáncer de páncreas."Si moría, mis hijos no se acordarían de mí, eran demasiado pequeños. Y eso fue absolutamente lo que más me asustó, más que la propia muerte. Pero también fue lo que me dio la fuerza y la determinación para afrontar la operación", destacaba Fedez.

"Llegué al punto de tomar siete medicamentos psiquiátricos a la vez hasta que un antidepresivo me provocó tartamudez como efecto secundario. Me asusté y dejé de tomar todos los fármacos a la vez, sin reducirlos, lo que creó el llamado efecto rebote con consecuencias muy graves: tuve calambres en las piernas, estuve diez días en cama sin poder levantarme, no distinguía la realidad de los sueños, una experiencia horrible", ha desvelado.

En el turno de preguntas, un joven le ha preguntado cuál había sido la experiencia más difícil a la que se había enfrentado. "Fue cuando la idea de morir me dio más alivio que la de despertarme al día siguiente. Salir de eso lleva tiempo y ayuda", respondió el cantante pidiendo a los estudiantes a que no se cerraran a hablar sobre sus problemas.

"No te tomes la vida demasiado en serio porque de todas formas no saldrás vivo de ella", ha querido bromear al término de su intervención.