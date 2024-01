Harald de Noruega, de baja por una infección respiratoria

La Casa Real noruega ha emitido un comunicado oficial en el que informa de que el rey Harald está enfermoy que estará de baja hasta finales de semana, debido a una infección respiratoria. Durante este tiempo, será su hijo, el príncipe heredero Haakon el que asuma la jefatura de Estado.

Entre los actos a los que deberá hacer frente el heredero está hoy un almuerzo oficial, una recepción en el Palacio Real con motivo de la inauguración del 750º aniversario de la Ley de Tierras de Magnus Lagabote, así como diversas audiencias.

Los problemas de salud de Harald de Noruega son una constanteen los últimos tiempos. En mayo de 2023 fue ingresado en un hospital por segunda vez en menos de seis meses por una infección.

El soberano, que el próximo 21 de febrero cumplirá 87 años, aseguró tras la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca que él no se plantea aún el relevo."Me atengo a lo que he dicho siempre. He hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”, fueron sus palabras.