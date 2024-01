El rey Harald de Noruega habla sobre su posible abdicación

El Rey Juan Carlos, la reina Beatriz de Holanda, Alberto de Bélgica y, en las últimas semanas, Margarita de Dinamarca. Las monarquías europeas se renuevan al ceder el trono a sus descendientes. Precisamente la abdicación de la soberana danesa ha dado pie a los periodistas noruegos a preguntarle al rey Harald sobre sus planes de futuro. Parece que, de momento, el monarca no está dispuesto a jubilarse y, durante su visita a Faktisk, la Casa de Prensa del país escandinavo, a donde ha acudido con el príncipe heredero Haakon, ha respondido: "No, realmente no tengo intención. Mantengo lo que he dicho desde el principio: he prestado un juramento al Storting [el Parlamento de Noruega] y es de por vida". El monarca parece tenerlo tan claro como lo tenía su prima, Margarita de Dinamarca, hace unos meses cuando afirmó "siempre ha sido mi lema: 'Te quedas mientras vivas. Eso es lo que hicieron mi padre y sus predecesores. Y así lo veo yo también". Sin embargo, la monarca cambió de opinión a primeros de año dando el relevo a Federico y Mary de Dinamarca.

El rey de Noruega lleva en el trono desde enero de 1991 y sus problemas de salud han hecho dudar muchas veces sobre su continuidad. En diciembre de 2003, fue sometido a una cirugía por un cáncer de vejiga. En marzo de 2005 se le colocó una válvula artificial para compensar una estenosis aórtica; y desde 2017 son constantes sus estancias en el hospital por problemas respiratorios.

La Constitución noruega de 1905 no prevé expresamente la posibilidad de abdicación, aunque no hay ninguna disposición que obligue a un monarca a conservar su corona de por vida. En cualquier caso, el príncipe Haakon continúa su preparación y ya es frecuente verle sustituir al monarca en muchos actos oficiales.