La hermana de Kate Moss, ingresada por sobredosis de un fármaco para adelgazar

La hermana de Kate Moss ha sido siempre vista como la viva imagen de la mítica modelo que triunfaba en la década de los 90, a pesar de sus polémicas. Pero parece que no solo le sigue los pasos en el mundo del modelaje, pues al parecer también está dando sustos en lo que a sus adicciones se refiere. Quizá lo de Lottie Moss no sean las drogas, pero sí el medicamento Ozempic que tan de moda se ha puesto entre los jóvenes que desean perder peso de forma radical y sin atender a las consecuencias médicas. Se trata de un fármaco recetado para personas con problemas de diabetes, pero es abusado por los que no están conformes con su peso y desean acelerar el proceso que supondría la dieta y el ejercicio. Así, la joven modelo ha tenido que ser ingresada en el hospital a consecuencia de una sobredosis de este medicamento.

Kate y su hermana Lottie, la posible sucesora larazon

El susto que se ha llevado la familia Moss ha sido mayúsculo. Con tan solo 26 años, Lottie Moss lo tiene muy claro y preferiría morirse a tener que pincharse de nuevo una dosis de Ozempic. Lo cuenta en su propio podcast, ‘Dream On, Lottie’, donde ha puesto sobre la mesa ese capítulo tan oscuro de su vida en la que casi muere, tras abusar del consumo de un fármaco que no le habían recetado. Durante dos intensas semanas, se administró a sí mismas unas dosis altísimas de este medicamento, lo que le obligó a tener que ir de urgencias al hospital, entre convulsiones y temiendo que estaba llegando su final. De ahí que ahora haya decidido romper su silencio y advertir a otras jóvenes de los peligros de caer en sus mismos errores.

La modelo no quiso contar con el respaldo de un médico y decidió automedicarse. No sabía la dosis correcta según de peso y condiciones, por lo que siguió en consejo de una amiga suya, que le administró el fármaco con una receta a su nombre. Dejando a un lado lo ilegal que supone esto, también ha puesto en peligro su vida con consumo inapropiado de Ozempic, al provocarle una deshidratación severa, así como una especie de reacción alérgica que le hinchó extremidades y el rostro. Después descubrió que estaba suministrándose una dosis para el doble de su peso, pero antes tuvo que pasar por un auténtico infierno médico. Estuvo días encamada sin parar de vomitar, hasta que finalmente optó por pedir auxilio, personándose en el hospital de urgencia y consiguiendo ser estabilizada en sus convulsiones.

Lottie Moss Instagram

La hermana de Kate Moss utilizó este medicamento recetado para los diabéticos durante dos semanas y las consecuencias fueron nefastas. Sí que perdió peso, pues estaba en los 60 kilos y se situó en los 53, pero ahora se arrepiente de haber tomado esta vía que fácil podría haber acabado con su vida.