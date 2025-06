Exclusiva. Brigitte Nielsen, la ex de Stallone, con nueva mansión en Marbella

La vestal dorada Brigitte Nielsen, sigue siendo un icono en cualquier sarao marbellí que se precie. La ex de Silvester Stalone, y su quinto esposo Mattia Dessi, son ya parte de la farándula de la ciudad. La pareja se ha edificado su nueva villa de sus sueños en la playa de Casa Blanca, en la Milla de Oro de Marbella. El palacete se encuentra en la misma zona donde tiene la mansión Tita Cervera, o la casa de los Alba, y en este emplazamiento, la danesa ha construido su hogar con su esposo y su hija Frida. La niña, que ya tiene siete años, acude, al colegio Swans International Primary School, un centro privado de educación infantil, en el que han estudiado los hijos de Rosauro Varo, Isa Pi y ahora los hijos de Djokovic, ubicado a escasos metros de la villa de los Nielsen. «Ahora la niña ya tiene vacaciones y tenemos más tiempo de estar todos juntos. Esta pequeña es para nosotros un milagro y somos muy felices y dichosos de haber podido traer al mundo Mattia y yo. Frida fue muy deseada. Tuve que acudir a muchas pruebas e ir muchas veces al médico, para que esta bella criatura naciese. Yo tenía 54 años cuando Frida vino al mundo, ya tenía cuatro hijos, pero quería cumplir el sueño de tener una niña. Asiqué me lo propuse y aquí esta. Ya habla español y hasta le gusta la feria». Así nos lo cuenta la actriz en la entrevista que nos concede en el transcurso de la exposición de uno de sus mejores amigos que tiene en España, el hijo del príncipe Alfonso, Hubertus de Hohenlohe. «Simona y yo somos inseparables de ellos. Desde que iniciamos nuestra andadura aquí en España ellos nos han ayudado en todo».

Brigitte Nielsen, sigue estando espectacular. La pudimos ver por última vez en la Semana de la Moda de Milán, donde desfiló vestida de policía junto a otras modelos como Naomi Campbell o Irina Shayk, causando sensación. La actriz danesa demuestra en cada paso que da su gran personalidad y su positivismo en lo maravillosa que es la vida y lo que le encanta vivirla, hace todos quieran estar alrededor de ella. Las últimas veces que la vimos en el cine fue en el filme ‘The Experience’, y también como Ludmilla Drago en la película ‘Creed II’ junto a Michael B. Jordan: «Ahora tengo algún proyecto en mente. Pero el de más prioridad, es pasar ahora mucho tiempo en familia, en verano en España en mi casa. A Brigitte le encantan los animales y se pierde dando largos paseos, con sus tres perros por la playa de Marbella, le encanta tener ese tiempo para ella. Mattia, su alma gemela. Desde que se conocieron en el 2004, en un hotel de Suiza en Lugano, donde él trabajaba como camarero, no se han separado. El flechazo fue instantáneo, contó la actriz a esta periodista: «No dude en casarme con este italiano, que me tiene loca», declara radiante.

Brigitte Nielsen Sstarlite Occident

Brigitte estuvo casada otras cuatro veces y tiene cuatro hijos, Julian, Killian, Douglas, y Raoul de los anteriores matrimonios. Su boda con Mattia en julio de 2006, en una ceremonia junto a la playa en la Isla de Malta, fue todo homenaje al romanticismo, que la modelo aún recuerda. Mattia siempre a su lado va traduciéndonos palabras que no entendemos. Brigitte lo agradece porque todavía no se hace mucho con el español: «A los dos nos encanta Marbella. Creo que hemos hecho una buena elección viniéndonos a vivir aquí con nuestra hija. Él me ha salvado de muchas cosas en mi vida». En la biografía que escribió la modelo, ‘En vivo, nada se te da’, Nielsen menciona que se hizo más fuerte a través del amor de Mattia. El matrimonio ha trabajado junto en la serie de televisión ‘Gitte Talks’ como productora. Y Mattia ha aparecido en numerosas otras series de televisión como ‘Mein Mann Kann’, ‘All Star Mr & Mrs’, ‘From Old to New: Brigitte Nielsen in the Beauty-Clinic’.

A lo largo de su vida, Brigitte se ha forjado una carrera como modelo y actriz. Además de vestir para muchas firmas de alta costura, también acabó posando para Helmut Newton y para Playboy, alimentando la imaginación de toda una generación que no tardo en calificarla como el icono sexual de la época. Uno de los cinco matrimonios de la modelo fue con la estrella de Hollywood Sylvester Stallone . El amor solo dos años, pero su mito hasta hoy.