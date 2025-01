Jennifer Aniston, señalada por la prensa internacional como motivo de la supuesta crisis del matrimonio Obama

Barack y Michelle Obama continúan acaparando los titulares de la prensa internacional por su supuesta crisis matrimonial. Tras la ausencia de la exprimera dama en el funeral de Carter y su negativa a asistir a la investidura de Trump, el matrimonio vuelve a estar en el ojo del huracán mediático y algunos medios vuelven a señalar a Jennifer Anistoncomo una de las causas de este supuesto distanciamiento de la pareja.

El rumor sobre el expresidente de Estados Unidos y la actriz viene de lejos. Ya en octubre, Aniston fue interrogada en el programa de Jimmy Kimmel sobre el asunto. Tajante pero con humor, y quitándole hierro al asunto, la intérprete declaró que "no es verdad". "Le conocí una vez... pero en realidad tengo más trato con Michelle que con él", añadió.

Todo comenzó cuando la revista "In Touch" una historia que se titulaba "'¡La verdad sobre Jen y Barack!", en la que se narraba más o menos que Obama y Aniston mantenían un affaire del que nadie, salvo ellos, eran conocedores. A raíz de esta publicación, los rumores se desataron sobre ambos.

La actriz, además, explicó en su día que este rumor era uno de los que menos le había afectado de los que había leído sobre ella. "De todas las llamadas que recibes de tu publicista en las que dices, "Oh no, ¿qué será?" De todos los correos electrónicos que recibes sobre las historias cursis que publican los tabloides, esta no me enfadó demasiado", desveló.

Barack y Michelle Obama Gtres

Desde hace un tiempo, Aniston ha tenido que desmentir este rumor cada vez que le han preguntando sobre el asunto. Y ahora, el "Daily Mail" ha vuelto a poner el foco en esta historia en uno de sus últimos artículos, a raíz de la supuesta crisis de los Obama. "Rumores descabellados sobre Jennifer Aniston. La dura admisión de que no siempre ha sido un camino de rosas. Y ahora Michelle no se presenta a la investidura de Trump... ¿qué está pasando con el matrimonio de los Obama?", dice el sensacionalista titular del tabloide.

El motivo de la ausencia de Michelle

Una fuente cercana a la esposa de Obama ha filtrado a la revista "People" y al "New York Post" el verdadero motivo de su ausencia en la investidura de Trump. "No es de las que ponen una cara agradable y fingen por el bien del protocolo. Michelle no hace nada porque se sienta obligada, sea un protocolo o una tradición", declaran estas fuentes sobre la nula sintonía de Michelle con el presidente electo.

Sobre la ausencia de la exprimera dama al funeral de Carter, los asesores de Obama explicaron a la CNN que un "conflicto de agenda" la había mantenido alejada, aunque admitieron que "seguía en Hawaii en unas vacaciones prolongadas". Cabe recordar que tienen una mansión en la isla O‘ahu y podría estar terminando la sobras de su vivienda. Por otro lado, fuentes extraoficiales señalaron que Michelle no habría ido al funeral para evitar estar sentada a Trump, aunque estas explicaciones no han terminado mucho de convencer a la opinión pública, motivo por el que ha vuelto a salir el nombre de Jennifer Aniston a la palestra mediática.