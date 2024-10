Jennifer Aniston y Barack Obama: así se gestó el rumor de la infidelidad

La actriz Jennifer Anistondeja una estela positiva allá donde va y, si se trata de amores, el recuerdo no puede ser mejor, a pesar de sus desenlaces. Con Brad Pitt, su primer marido, siempre nos quedó la ingenua ilusión de reconciliación, sobre todo porque cuando se reencuentran validan aquello de que donde hubo fuego quedan brasas. Ahora ha sido Justin Theroux, con quien estuvo casada desde 2015 hasta 2018, quien le ha dedicado unas bellas palabras antes de volver a pasar por el altar. En una entrevista con el diario "The Times", el actor ha declarado: "Es muy querida por mí, así que por supuesto, me siento protector con ella. Rechazó las críticas que le hicieron, bien hecho".

Brad Pitt y Jennifer Aniston, en los Premios SAG larazon facebook

Desde su divorcio, a la actriz no se le ha conocido ninguna otra relación formal. Ella reivindica su carácter solitario y procura mantenerse al margen de los rumores que van apareciendo. Sin embargo, en esta ocasión, dada la dimensión del personaje, ha querido aclarar qué hay de cierto en su supuesto romance con Barack Obama.

El pasado miércoles 2 de octubre la actriz de Friends asistió al programa Jimmy Kimmel Live y repasó algunos de los titulares más sensacionalistas que han circulado sobre ella en los últimos años. El de Barack Obama generó especial atención. Por supuesto, la actriz lo desmintió categóricamente y aseguró que, en su momento, no le dio demasiada importancia. De hecho, si hubo alguna cercanía con el matrimonio fue del lado de Michelle Obama, su esposa, con quien sí mantiene una bonita relación de amistad. "Conozco mejor a Michelle que a él", insistió.

Barack Obama nunca se ha pronunciado, a pesar de que su mujer sí ha admitido algunas de las crisis que han tenido que superar a lo largo de más de tres décadas de relación. Hace unos días, celebraban 32 años de matrimonio y el expresidente de Estados Unidos le dedicó una bonita declaración de amor que compartió con sus seguidores: "Feliz aniversario Michelle Obama. ¡32 años juntos y no podría haber tenido una mejor compañera y amiga para atravesar la vida". Junto al texto, una foto vestidos ambos de manera informal y frente a carteles de espectáculos.

Si es así, ¿de dónde viene el rumor de su supuesto romance secreto con Aniston?

La primera pista la lanzó la revista "In Touch" en agosto de 2024 con una portada que decía "¡La verdad sobre Jen y Barack!". El artículo daba a entender que existía una traición de Barack a su esposa Michelle Obama e insinuaba una especie de atracción mutua entre el político y la actriz que, en el caso de Barack, rozaría la obsesión. También ha llamado la atención el creciente interés de Aniston por la política y su implicación en las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre apoyando a la demócrata Kamala Harris.

Es verdad que la actriz suele abstenerse en asuntos políticos, pero el verano pasado estalló ante las declaraciones del número dos de Donald Trump, J. D Vance, al tildar de "miserable" e "infeliz" a Kamala Harris por no tener hijos. "No puedo creer que esto venga de un potencial vicepresidente de los EEUU", dijo la actriz en Instagram, que ha hablado en ocasiones de sus intentos fallidos de ser madre.