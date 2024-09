Johnny Depp llega a Madrid con miedo de cruzarse a su ex, Amber Heard

Pablo Motos ha regresado de las vacaciones de verano con las pilas cargadas, así como su agenda de invitados. Desde el inicio de la nueva temporada sus estrellas han dejado tras de sí muy buenos resultados de audiencia, a pesar de que ahora cuenta con más competencia que nunca. Pero el presentador está crecido, como así demostraba este jueves cuando anunció el invitado bomba de este lunes: Johnny Depp. Después de más de 300 estrellas de Hollywood en el plató de ‘El Hormiguero’, por fin ha aceptado la propuesta el intérprete de ‘Los piratas del Caribe’, cumpliendo con ello un sueño de Nuria Roca, fiel admiradora de su carrera y también de todos los entuertos de su vida privada que le han dotado de un halo de misterio. Así lo confesaba la propia presentadora este jueves tras enterarse, llegando a reconocer que sigue sus pasos desde hace décadas y que no perdió detalle de su batalla judicial con su ex, Amber Heard, con la que protagonizó un juicio repleto de anécdotas surrealistas. Ahora ambos están en Madrid, reescribiendo un nuevo capítulo de su tortuosa relación.

La pareja comenzó su historia de amor en 2012 y tres años después decidieron intercambiar alianzas y formar un matrimonio. Todo era idílico, al menos sí de cara a la galería, pues al parecer ambos han vivido su propio infierno al lado de su cónyuge. 15 meses después llegó la solicitud de divorcio, cuyo contenido fue todo un escándalo internacional, pues la actriz llegaba incluso a pedir una orden de alejamiento contra su ex al acusarle de un delito de malos tratos. La justicia dictó sentencia y les selló los labios sobre los detalles de su intimidad, el cual ella rompió en 2018 denunciando públicamente en un artículo escrito en primera persona como víctima de malos tratos, aunque tuvo la delicadeza de no nombrar a su ex. No hizo falta, él se dio por aludido y le devolvió la jugada, denunciándola a ella por difamación, además de señalarla como la parte violenta de su relación, siendo él quien recibía esos supuestos malos tratos. El cruce de acusaciones fue tan exagerado, que se vivió como un auténtico circo mediático, que ambos aprovecharon a su favor para ganarse al público y no tanto al juez.

Amber Heard y Johnny Depp, durante el juicio Steve Helber Agencia AP

Ahora que Johnny Depp ha aceptado visitar ‘El Hormiguero’, revivirá, en parte, lo sufrido al lado de Amber Heard. Aunque tan solo sea por la idea de poder cruzársela por la calle de manera casual, pues ella también se encuentra en la capital patria estos días. Mientras él acude para promocionar la cinta ‘Modi, Three Day son the Wing of Madness, ella está en suelo español porque emplazó aquí su vida después de su derrota judicial. Quiso comenzar de cero, alejarse de la polémica que arrastró junto a su exmarido y buscar la forma de reconquistar la fama que ha perdido por culpa del escándalo. La actriz siempre se ha declarado una enamorada de España, siendo Mallorca su rincón favorito para emplazar sus vacaciones. Pero ha encontrado refugio en el elitista barrio de El Viso, con expresidentes de Gobierno como vecinos, entre otros rostros conocidos y grandes fortunas.

Amber Heard en el Museo Sorrolla de Madrid Gtres

“Ella es bilingüe en español y está feliz allí, criando a su hija lejos de todo el ruido. No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood, pero volverá cuando sea el momento adecuado, para el proyecto adecuado”, destacaban desde ‘The Daily Mail’ poco después de su llegada a Madrid. Aquí ha encontrado la paz que tanto ansiaba en suelo estadounidense, dándose paseos por las calles de la ciudad, visitando sus museos o saciando su apetito en los mejores restaurantes de la capital. Al principio lo hizo con su novia, Bianza Butti, pero su idilio también terminó. Ahora no quiere llamar la atención y que el foco mediático se centre en ella, aunque se lo complicará la visita de Johhny Depp a Madrid y el hecho de que estarán muy cerca después de dos años sin mirarse a la cara. La última vez que se vieron el juez daba la razón al actor y obligaba a su ex a pagar una multa de 10 millones de dólares para subsanar el daño ocasionado al acusarle de malos tratos. Eso sí, él tuvo que pagarle a ella otros 2 millones de euros por el mismo delito. Casi quedan en tablas.