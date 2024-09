Tamara Falcó y las cartas de una acosadora que le daban “miedito”

Es jueves, días triste para los seguidores de ‘El Hormiguero’, que se despide hasta el lunes siempre dejando el listo bien alto. No solo con sus invitados, teniendo en esta ocasión a Antonio Banderas y Marta Ribera en plena promoción de su último trabajo, el musical ‘Gypsy’. Pero en el último día de trabajo de Pablo Motos la atención está puesta en la disparatada mesa de tertulia en la que invita a participar a Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y, no podría faltar, Tamara Falcó. Sus perlas son icónicas y cada semana no deja indiferente a nadie a la hora de afrontar la actualidad desde un prisma peculiar. Y es que le gusta colar alguna que otra anécdota personal, siendo una fuente inagotable de chismes sobre su familia y su vida conyugar con Íñigo Onieva.

Lo ha vuelto a hacer. La marquesa de Griñón ha desvelado una nueva historia familiar que nos acerca más a sus años mozos. Lo hace en medio del movimiento fan que se ha despertado en ‘El Hormiguero’ tras la salida de Antonio Banderas del plató. Cristina Pardo reconoce que es su debilidad, que en persona le ha parecido “el segundo hombre más guapo que he visto, por detrás de Andrés Velencoso”. Le seguía el turno Nuria Roca, que ya puesto a hablar de flechazos, asegura que el lunes estará entre el público viendo la entrevista de Johnny Depp. Es súper fan del actor, le ha seguido a lo largo de su carrera y también en sus polémicas en su esfera privada. Le apasiona y sobre todo destaca de él su perfil de chico malo, con un halo de misterio.

Ahí es cuando Tamara Falcó ha tomado el turno de palabra. No para hablar de por quién bebe los mares en secreto, pues está recién casada y no quiere problemas al llegar a su preciado ático. Ahora ha puesto la vista en su adolescencia, cuando se entretenía con sus hermanos a leer las cartas de amor que le llegaban a Enrique Iglesias por parte de sus admiradoras: “En casa de mi madre nos llegaban muchas cartas que eran para Enrique y es verdad que cuando teníamos catorce y tal, las leíamos, no todas, porque llegaban un montón”. Eso sí, hay una fan en concreto que le llegó a dar miedo, porque su obsesión por su hermano traspasó unos límites extraños.

“Entonces había una señora o una niña joven, que había escrito todo un diario en el que decía ‘Yo sé que no estás enamorado realmente de Anna Kournikova y que lo haces realmente para ponerme celosa'”, desvela entre risas, aunque confiesa que en su día le provocó bastante miedo, al descubrir hasta qué punto podrían llegar los acosadores. Y es que no cree que Cristina Pardo se haya comportado como tal con Antonio Banderas, así como con Rafa Nadal, a quien en su día quiso ver, pero se resistió por no ser acusada de traspasar los límites de lo pesado: "No quiero parecer una perturbada". Todo entre risas, por supuesto.