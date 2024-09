"El Hormiguero" recibe hoy por primera vez a la estrella de Hoolywood más buscada del "Caribe"

Pablo Motos arranca la semana capturando al "pirata" más buscado del Caribe. "El Hormiguero" inicia la cuarta semana de septiembre cargada de viejas amistades y una gran novedad, el estreno de Joohny Deep como invitado de uno de los buques insignias de Antena 3, que se sentará en el programa que dirige el presentador valenciano desde hace 19 años para promocionar la película "Modi, three days on the wing of madness", que dirige el propio Deep, quién estará acompañado esta noche por el protagonista de la cinta, Riccardo Scamarcio. La película narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y será presentada en el Festival de Cine de San Sebastián.

El "ojito" derecho de Tim Burton

Nacido el 9 de junio de 1963 en Owensboro, Kentucky, Deep ha conseguido la fama gracias a sus facetas como actor, productor y músico estadounidense. A lo largo de su carrera ha sido nominado en tres ocasiones al Óscar y ha recibido varios premios importantes, como un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y un César. Depp comenzó su carrera en 1984 con la película "A Nightmare on Elm Street", donde interpretó a Glen Lantz, una de las víctimas de Freddy Krueger. Su popularidad creció con su papel de Tom Hanson en la serie "21 Jump Street", que lo convirtió en un ídolo adolescente.

Sin embargo, fue su papel en "Edward Scissorhands" lo que le trajo su primer reconocimiento crítico y una nominación al Globo de Oro. Depp ha trabajado en varias películas de gran éxito como "Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl" y sus secuelas, "Charlie y la fábrica de chocolate", "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street" y "Alicia en el país de las maravillas", entre muchas otras. Una de las partes más destacadas de su carrera ha sido su colaboración con el director Tim Burton. Juntos, trabajaron en nueve películas, entre ellas "Edward Scissorhands", "Sleepy Hollow", "Charlie y la fábrica de chocolate", "Sweeney Todd" y "Alicia en el país de las maravillas". Estas colaboraciones han consolidado la relación artística entre ambos y han creado algunas de las interpretaciones más emblemáticas de Depp.

Vuelve detrás de las cámaras

Johnny Depp visitará la próxima semana por primera vez el programa de Antena 3 para presentar "Modi, Three Days on the Wing of Madness", un biopic sobre el artista italiano Amedeo Modigliani, donde Depp asume el rol de director por segunda vez en su carrera. La cinta, que cuenta con la destacada participación de Al Pacino en el reparto, narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani, quién marcó un estilo propio gracias a la forma que tenía de dibujar rostros alargados en sus cuadros y que tuvo una vida apetecible de ser llevada a la gran pantalla.