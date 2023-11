Kendall Jenner alimenta los rumores de ruptura con Bad Banny con su enigmático mensaje

Bad Bunny y Kendall Jenner forman una de las parejas de guapos que más arrasa en estos momentos en el star system internacional, al unir al mejor artista urbano con la mejor modelo e influencer del mundo. Pero este tándem perfecto podría haber llegado a su fin de forma inesperada, pues los rumores de ruptura vuelven a perseguirles con fuerza. Cada vez son más constantes las informaciones que señalan que han puesto punto final a un romance que se hizo oficial en la gala MET de Nueva York, aunque ya muchos suponían el idilio nació meses atrás. Mientras muchos creen que su noviazgo se desquebraja, la hermana pequeña de Kim Kardashian echa más leña al fuego en sus redes sociales y alimenta esta triste posibilidad con sus publicaciones. Esto acrecienta la preocupación, pero también el interés.

“Lo que está destinado para mí, simplemente me encontrará”, ha escrito de manera enigmática Kendall Jenner en su cuenta personal de Instagram. Un movimiento que no ha pasado desapercibido a sus millones de seguidores, que rápidamente han comenzado a lanzar teorías acerca del momento personal o sentimental por el que atraviesa su ídolo de masas. Parece que la gran mayoría coincide en que sufre mal de amores y que Bad Bunny podría haber dejado pasar la oportunidad de anidar en su corazón. Ahora estaría sufriendo por su ausencia.

También la imagen elegida por la modelo ha suscitado que sus fans lleguen a tal conclusión. Se trata de una estampa melancólica de una puesta de sol que deja entrever que algo no anda bien en su estado de ánimo. No ha querido decir claramente qué le sucede, pero sus seguidores, que la conocen desde niña por el reality familiar y a través de la ventana de las redes sociales, sentencian que “suena como una publicación de ruptura”. Otros incluso ya lo afirman y sentencian que “ella y Bad Bunny rompieron”. Mientras tanto, el silencio por parte de los protagonistas se ha impuesto y tan solo estos enigmáticos mensajes vienen a arrojar algo de luz sobre lo que sucede entre ellos. Es más, sus representantes también tienen órdenes de no ofrecer declaraciones y las están cumpliendo a rajatabla. Pero ella sigue jugando al despiste, como cuando confiesa que "las cosas buenas suceden cuando sonríes o cuando estás desnudo".

Desde los festejos por Halloween Kendall Jenner y Bad Bunny no se han dejado ver juntos en público. Dos semanas en las que sus caminos no han coincidido o, si lo han hecho, no han querido dejar muestras de ello en sus redes sociales. Tampoco los paparazzi que siguen sus pasos han tenido suerte. La última vez que se les vio compartiendo escena fue durante un desayuno en Beverly Hills, justo la mañana posterior a la fiesta que la modelo orquestó por Halloween, con su chico presente. Es posible que sigan felices y enamorados, aunque ahora que los rumores de ruptura están cobrando fuerza y la propia Kendall los está alimentando, todo hace sospechar que el amor esta vez no ha tenido éxito en su empresa.