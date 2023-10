Bad Bunny se confiesa en “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, su nuevo disco de 22 temas

Se trata de la mayor superestrella latina del mundo, así lo dicen los números. Bad Bunny ha arrasado con todos sus trabajos recientes, convirtiéndose durante tres años (de 2020 a 2022) en el artista más escuchado en el mundo en Spotify: la trilogía “YHLQMDLG”, “Las que no iban a salir” y “El último tour del mundo” le elevaron a él y a la música en español al trono de la música mundial, algo que refrendó con “Un verano sin ti” (2022). En esos trabajos, expandió las fronteras del reguetón y conquistó las pistas de baile con una catarata de temas bailables y luminosos. Ahora, Benito Antonio Martínez Ocasio lanza un trabajo de trap con bases minimalistas y lírica atormentada en el que se enfrenta a su nueva realidad volviendo a las raíces: “Nadie sabe lo que va a pasar mañana” son nada menos que 22 temas y 81 minutos de rabia contenida, desamor y hasta crítica social. Mucho de bueno y nuevo en el nuevo trabajo del puertorriqueño.

Para empezar, está “Nadie sabe”, la canción que sirve de puerta de entrada y marca el tono de los que encontraremos más adelante. En ella, declara: “Pero nadie sabe / Lo que se siente / Sentirse solo con cien mil personas al frente / Que de ti hable toda la gente. / Sin saber un bicho, sin conocerte / Y hasta te deseen la muerte / Pero yo no, yo les deseo buena suerte”. El nuevo trabajo del puertorriqueño, muy autorreflexivo, discurre por estos derroteros de tono confesional. Incluso la fiesta, cuando sale, lo hace a menos “beats” por minuto de los habituales.

Entre las perlas de su nuevo disco, por ejemplo, estas líneas de “Baticano”: “Tal vez mi música no sea sana / Pero yo no me invente el sexo ni la marijuana. / Pal carajo los que me critican” y luego: “Aquí todos fornican / la mesera y los que predican”, dice en un tema en el que contesta a los puritanos. “Pa creer en dios no Hay que ser ministro / Ningún hombre en la tierra tiene el derecho de juzgar en el nombre de cristo”. También le dedica algunas rimas a Shakira: “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”. El trabajo llega con colaboraciones destacadas, entre ellas las de Young Miko, Mora, Bryant Myers, Luar la L, YOVNGCHIMI, Eladio Carrión, Feid, Ñengo Flow, Arcángel y De la Ghetto.

Con su éxito, Bad Bunny se ha ganado el derecho a hacer lo que quiere en cada momento: en lugar de planificar el lanzamiento al milímetro como hacen las grandes discográficas, juega al despiste, anuncia algo y luego cambia de idea. Y, finalmente, con apenas cuatro días de antelación, confirma que lanza el disco y lo publica sin la menor promoción, como es habitual con los artistas del “mainstream”. El “conejo malo” comunica sus decisiones a sus fans por redes sociales y por un método moderno que nace antiguo: un canal de WhatsApp en el que están suscritas 15 millones de personas.