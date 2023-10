Kendall Jenner revela por qué le da miedo ser madre

La modelo Kendall Jenner ha confesado los verdaderos motivos por los que no quiere ser madre. Lo ha hecho mientras conversaba con el actor Scott Disick, expareja de su hermana Kourtney, en un reciente episodio del reality The Kardashian.

La top, de 27 años le confiesa al actor que su perro Pyro sufre "ansiedad por separación realmente grave". "Tengo ansiedad y creo que él tiene ansiedad", afirma. "Tal vez yo soy el problema. ¿Quizás siente mi ansiedad? Yo podría ser el problema". "Es una de las razones por las que tengo miedo de tener hijos", reconoce a su excuñado. Sin embargo, Disick le responde que la ansiedad no es un motivo para dejar de tener hijos, aunque coincide con ella en que es un paso que "da miedo".

"Honestamente, la parte más aterradora para mí es: ¿Voy a empeorar a lo largo de la vida?" le pregunta la modelo. "Porque siento que ahora mismo está peor que nunca. Cuanto mayor me hago, ¿se pondrá cada vez peor?". Pero el actor le tranquiliza asegurándole que él también sufría ansiedad y "mejoró".

No es la primera vez que Kendall Jenner ha hablado de su lucha contra la ansiedad. "Recuerdo que era muy joven (yo diría que 8, 9, 10 años) y que me faltaba el aire y fui con mi mamá y le dije eso", recordó en la serie Open Minded de la revista Vogue en 2021.

"Creo que estar sobrecargada de trabajo y estar en la situación en la que me encuentro ahora es lo que en cierto modo lo hizo salirse de control", afirma. "He tenido momentos en los que siento que necesito que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando, no puedo respirar y necesito que alguien me ayude", revela.

Kendall es la única hermana del clan Kardashian que no tiene hijos. Kourtney Kardashian tiene tres hijos con su ex pareja Scott Disick y está esperando su primer hijo con su esposo Travis Barker; Kim Kardashian tiene cuatro hijos con Kanye West; Khloé Kardashian tiene dos hijos con su ex novio Tristan Thompson; y Kylie Jenner tiene dos hijos con su ex Travis Scott. Y, el menos mediático de la familia, Rob Kardashian tiene una hija con su ex prometida Blac Chyna.