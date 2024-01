Kylie Minogue arrasa con su vino "asquerosamente dulce y caro"

La música no deja de dar motivos de celebración a la cantante australiana Kylie Minogue. El próximo 6 de marzo será una de las galardonadas en la gala Billboard Women in Music Awards 2024, que reconoce el talento femenino en la industria musical. También es una de las nominadas a los premios Grammy, que se decidirán el 4 de febrero, madrugada del 5 en España.

Y como la ocasión merece un brindis, qué mejor que uno de sus vinos, que también están de enhorabuena. Rosado, espumoso y sin alcohol. Todo un acierto que le ha permitido alcanzar cifras récords de venta en el llamado enero seco. Un 75% más altas que el año pasado en esta misma época, lo que le ha valido el premio gordo del Dry January.

Tragos sin alcohol

La cantante australiana lanzó una marca de vinos en 2020 con la que ya ha vendido más de 7 millones de botellas en todo el mundo, facturando unos diez millones de euros anuales. El negocio surgió cuando se unió al distribuidor londinense Benchmark Drinks para lanzar Wines by Kylie Minogue, que incluye nueve vinos. Entre ellos, el Signature Rosé y el Rosé Prosecco son los que más alegrías le están dando. Además de ser lo más vendidos en el Reino Unido, están recibiendo numerosos premios a nivel mundial. Su distribución llega a más de una decena de países, como España.

Kylie confiesa que no es una gran bebedora, pero un trago con moderación le hace feliz. Si moderada es en el consumo, no puede decirse lo mismo como empresaria. La firma de investigación de mercado Nielsen estima el valor de su marca en 24 millones de euros. Pero hay opiniones para todos los gustos. Jane MacQuitty, crítica de vinos de The Times, describió una vez su rosado como horrible. "Asquerosamente dulce y caro", subrayó.

Opiniones desiguales

La versión sin alcohol, elaborada a partir de concentrado de jugo de uva fermentado y un toque de té verde, recibe una alta calificación de los clientes, logrando una puntuación de 4,3 estrellas sobre cinco en el sitio web de Tesco. En sus comentarios pueden leerse críticas de clientes que lo consideran "demasiado dulce", pero otras son muy elogiosas.

Minogue no es de ninguna manera la primera celebridad en sumergirse en este mercado. La actriz estadounidense Blake Lively tiene una gama de cócteles sin alcohol llamada Betty Buzz. Gillian Anderson, estrella del programa de Netflix "Sex Education", lanzó recientemente una marca de refrescos premium llamada G Spot. En 2022 fue la estrella del pop estadounidense Katy Perry la que se lanzó con una línea de espumosos sin alcohol llamada De Soi.

Ninguno ha despegado tanto como el rosado espumoso sin alcohol de Minogue. A pesar de los críticos gastronómicos que ven con recelo el éxito de un espumoso sin alcohol vendido por una celebridad, el veredicto popular ha querido que sea uno de los más vendidos.

La cantante vive un excelente momento vital, a pesar del trauma que aún arrastra desde que le diagnosticaron cáncer de mama, en 2005.

La cantante de "Can’t Get You Out of My Head" se sinceró recientemente en una conmovedora entrevista para CBS News en la que recordó entre lágrimas esa difícil etapa. La enfermedad le obligó a interrumpir su exitosa gira mundial "Showgirl: Greatest Hits", pero un año después estaba curada y admite que el cáncer le enseñó a amarse.