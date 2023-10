Madonna arrasa en su inicio de ‘The Celebration Tour’ con su carisma y sus grandes éxitos

Este sábado 14 de octubre, la cantante dio inicio a la gira que recorrerá su trayectoria artística de más de 40 años. En el primer concierto, que tuvo lugar en Londres, Madonna deslumbró con el carisma de siempre y más de cuarenta canciones. “Nothing Really Matters” fue una de las primeras piezas para abrir este concierto. La sorpresa del público ante esta decisión fue muy grata, ya que no la tocaba en directo desde 1999.

Sin embargo, esta gira mundial recorriendo la trayectoria de la diva del pop ha estado en peligro. El encuentro estaba marcado para que diera el pistoletazo de salida en junio, pero una grave infección bacteriana obligó a la cantante a retrasarlo. Según relatan algunos medios como Rolling Stone, Madonna no ha querido obviar el toque de atención que recibió sobre su salud y ha compartido con su público cómo vivió la situación: “pensé que no sobreviviría, y tampoco lo pensaban mis médicos. Por eso me levanté rodeada de todos mis hijos. Y olvidé cinco días de mi vida, o de mi muerte, realmente no sé dónde estaba. Pero los ángeles me protegían”.

Tras su ingreso en la UCI han sido múltiples los mensajes que compartió mostrándose más fuerte, pero aún necesitando tiempo para recuperarse. Parece ser que ese tiempo ya ha pasado y Madonna está dispuesta a retomar su presencia en los escenarios.

La emoción de la cantante era tal que compartió en sus redes sociales una imagen acompañada por el texto "dos días más...". No hay duda de que su recuperación ha sido muy lenta y está deseando dejar su huella una vez más en los escenarios.

El concierto se dividió en 5 actos, en los que daba un repaso a sus mayores éxitos. La cantante es una de las artistas femeninas más exitosas en la historia de las listas de Reino Unido. Según palabras de Stuart Price, director musical de Madonna, su gira ‘The Celebration Tour’ es “un documental a través de su vasta carrera” con el que se pretende mostrar ese éxito alcanzado. La estructura que ha decidido seguir en esta primera actuación ha sido circular. Dio inicio con la canción ‘It´s a celebartion’, para concluir con ‘Celebration’ en su último acto. Un claro tributo al sentido de la gira.

Además, la cita tuvo como invitado especial a Bob The Drag Queen, que vestía un traje de época mientras le daba la bienvenida a la cantante a su escenario. Se ha sabido que esta aparición no será puntual y se contará con la presencia del artista en cada uno de los conciertos de Madonna.

Después del inicio de la gira en Londres, la gira se desarrollará con más conciertos en Bélgica, Dinamarca, Suecia y España (la cita del 1 y 2 de noviembre tendrá lugar en el Palau San Jordi de Barcelona). Finalmente, la última parte de esta recorrerá Portugal, Francia, Alemania, Italia y los Países Bajos.