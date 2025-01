La millonada que pagan a Meghan Markle por meterse a cocinera y jardinera

Sus contratos con la plataforma Netflix les están haciendo de oro. Lo último, los diez millones de dólares que pagarán a Meghan Markle por presentar un programa sobre cocina y jardinería, dos actividades que la nuera del rey Carlos de Inglaterra asegura que domina a la perfección.

El espacio en cuestión se llama "Con amor, Meghan" y ofrecerá consejos, acompañada de personajes populares, que se meterán entre fogones con ella,

La esposa del príncipe Harry, además, tiene una cuenta en Instagram que, a día de hoy, está valorada en unos diez millones de euros, cantidad que, se estima, podría ascender vertiginosamente cuando se estrene su nuevo programa.

Meghan Markle en una imagen de su serie Netflix

Meghan ha manifestado que "me gusta meterme en la cocina desde que era una adolescente, se me da bien elaborar los platos y mejorar recetas sencillas. También me encanta la jardinería desde mi niñez. Son dos de mis aficiones favoritas".

Pero ahora se centra más en una labor solidaria encomiable, colabora con la ONG Altadena Teen Girls Fire Recobery, que ayuda a damnificados por los dramáticos incendios de Los Ángeles.

Markle aparecía esta semana en las calles de la ciudad repartiendo medicinas, alimentos y ropa. Vestida de una manera informal se unió a un grupo de voluntarios como una más, demostrando que la humildad y la sencillez no están reñidas con su estatus social y su rango.