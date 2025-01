Meghan cocinando para pijas: ¿Alguien quiere ver esto?

Se cumplen cinco años desde que Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que daban «un paso atrás como miembros ‘‘senior’’ de la familia real» a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales. Decían adiós a su agenda oficial y se retiraban de la vida pública como duques de Sussex, aunque el título que les concedió la reina Isabel II el día de su boda sigue siendo su comodín favorito cuando más les conviene. Las mismas plataformas que hace un lustro utilizaron para despedirse han sido ahora escenario de la resurrección de Meghan, que el pasado 1 de enero retomó la actividad en su cuenta personal de Instagram tras años de parón. Publicó un vídeo con aires naifs en el que aparece dibujando un 2025 en la arena de la playa, insinuando así que este será el año de su retorno. El misterio duró poco, y solo un día después Netflix anunció el nuevo proyecto que tendrá a la nuera del rey Carlos III como protagonista: «Con amor, Meghan».

Se trata de un programa de cocina que verá la luz el próximo 15 de enero y cuyo avance permite hacerse una idea de lo soporíferos que serán sus episodios. El formato es un clásico en Estados Unidos y durante años ha triunfado entre las mujeres republicanas de mediana edad, pero hoy resulta más complicado convencer a los espectadores de que ver a una pija rica preparar magdalenas en su mansión de Montecito puede ser divertido. El show rezuma excesiva alegría sobreactuada y muestra a una Meghan con ínfulas de Martha Stewart a la que debe de doler la cara de tanto sonreír. Una faceta de «tradwife» nunca antes vista en ella.

Lo que está claro es que la exactriz está buscando su sitio entre la opinión pública más allá del príncipe Harry, que solo aparece un segundo en el avance de su programa, dejando así claro quién es la estrella principal y que su nuevo proyecto no girará en torno a su relación ni a su vida privada. Una decisión que hace presagiar un fracaso similar al de «Heart of Invictus» y «Polo», los dos documentales que los duques de Sussex estrenaron en Netflix bajo su propio sello, Archewell Productions. El éxito que cosechó «Harry y Meghan», una serie que abordaba su abrupta salida de la Casa Real, o la repercusión que obtuvo su entrevista ante Oprah Winfrey no parecen ser suficientes para demostrar al matrimonio que lo único que al público le interesa sobre ellos es su vida privada. Quién sabe, a lo mejor me equivoco y terminamos todos enganchadísimos a las recetas para mujeres ricas de Beverly Hills de Meghan. Seguro que en Buckingham ya se han suscrito a Netflix.