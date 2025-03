Nicole Kidman: liderazgo y feminismo como una de las Mujeres del Año de "Time"

Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha clave en la lucha feminista que pone el foco en todo lo que queda por hacer hasta alcanzar una igualdad plena. Por fortuna, cada vez son más las personas comprometidas con la causa, nombres relevantes de todas las esferas que dedican parte de su tiempo y trabajo a reivindicar el valor de la mitad de la población.

Una de estas personas es la actriz Nicole Kidman, que hace años asumió un férreo compromiso con el feminismo que la revista “Time” ha querido poner en valor. El reputado magacín ha elevado a la célebre artista a la categoría de una de sus Mujeres del Año 2025, llevándola a su portada y destacando su empeño inquebrantable con la promoción del talento femenino en la industria cinematográfica.

Desde su promesa en 2017 de colaborar con una directora cada 18 meses, Kidman ha superado con creces esta meta, asociándose con 19 cineastas femeninas en los últimos ocho años. Cifras que reflejan su profunda dedicación a cambiar las dinámicas de género en el cine, brindando oportunidades y visibilidad a las voces otrora silenciadas por el machismo.

Un ejemplo es su reciente trabajo en “Babygirl”, cinta dirigida por Halina Reijn en la que da vida a Romy Mathis, una poderosa directora ejecutiva que arriesga su carrera y su familia al iniciar una relación con Samuel, un joven becario interpretado por Harris Dickinson. Kidman interpreta a una mujer que explora su libertad sexual, desafiando tabúes y normas sociales, y ofreciendo una perspectiva feminista sobre el deseo y el consentimiento.

Nicole Kidman en la portada de la revista "Time" "Time"

Pero el compromiso de la protagonista de “Los otros” con el feminismo va mucho más allá del cine. También ejerce como Embajadora de Buena Voluntad de ONU Mujeres desde 2006, enfocándose en crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y promoviendo la igualdad de género a nivel global. “He constatado que si se da una oportunidad a las mujeres, no hay límite que no puedan superar (...) En mi trabajo con ONU Mujeres, he conocido a mujeres que han tenido que salvar enormes obstáculos, pero aún así han seguido ayudando a los demás y se han organizado para lograr un cambio social. Para mí, estas mujeres encarnan la resistencia, la fuerza, la dignidad y la esperanza”, expresó Kidman.

Es por esto que su elección por parte de “Time” como Mujer del Año no obedece solo a su trayectoria artística, sino a su compromiso con el empoderamiento femenino, reflejando los ideales del feminismo contemporáneo que busca igualdad, representación y justicia para todas las mujeres.