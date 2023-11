Robert Pattinson y Suki Waterhouse serán padres por primera vez

Después de unas semanas en las que se ha especulado sobre un posible embarazo de la cantante y actriz Suki Waterhouse, ya no era posible seguir manteniendo en silencio lo que para muchos era más que evidente. Aunque se esperaba la noticia, los fans de la pareja formada por Suki Waterhouse y Robert Pattinson se han sorprendido por la manera en la que lo han anunciado oficialmente.

Este pasado domingo 19 de noviembre la cantante actuó en el Festival Corona Capital en México cuando hizo el esperado anuncio: “Había decidido llevar algo brillante hoy para intentar distraeros de lo que me está sucediendo, pero no sé si está funcionando”, una forma graciosa, no ya de anunciarlo, sino de confirmar lo que muchos habían notado ya tras empezar a ver que la cantante comenzaba a seguir a múltiples cuentas de maternidad en ‘Instagram’. No solo ha sido este comportamiento sospechoso lo que ha generado la especulación, también por diversos medios de comunicación se mostraron hace unas semanas unas imágenes de la pareja paseando por Los Ángeles en las que era evidente que Waterhouse lucía una figura curvilínea.

Al inicio de la velada ya se podía ver a la cantante con cierto nerviosismo por las circunstancias: “No puedo decirles lo emocionada que estoy por estar por primera vez en la Ciudad de México. Había estado soñando con esto por mucho tiempo. Gracias por recibirme en su hermoso país”, dijo la artista con una mezcla de emoción y nervios que se hizo más que patente tras su anuncio.

Con esta feliz noticia se coronan cinco años de relación entre Suki Waterhouse y el actor de la saga ‘Crepúsculo’ que parece que viven un estado de continuo enamoramiento. A principios del 2023 la propia cantante declaraba para el medio ‘Sunday Times’ el dulce momento que comparte con Pattinson: “Siempre me pongo muy contenta cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso cuando me manda un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro muy gracioso”.

Y es que para la relación formada por Waterhouse y el actor que dio vida a Edward Cullen la intimidad siempre ha tenido un peso muy importante. En cada una de las entrevistas que da la cantante deja esto claro: "Si dejas entrar a la gente, se devalúa lo que es el amor. Si un extraño en la calle te pregunta sobre tu relación, pensarías que es extremadamente grosero. Si pones un muro terminas mejor". Tras afirmaciones como estas, los fans de la mediática pareja agradecen que hayan compartido con ellos este momento tan especial mediante un aluvión de mensajes de enhorabuena por las redes sociales.