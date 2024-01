Taylor Swift y el beso viral con Travis Kelce

El pasado mes de septiembre, las redes enloquecieron al ver a Taylor Swift asistir al partido de los Chicago Bears contra Kansas City Chief. Su imagen luciendo una chaqueta de este equipo animando a Travis Kelce confirmaba los rumores que apuntaban a una relación entre ella y el jugador de fútbol americano.

"Cuando fui al primer partido, ya éramos pareja. Creo que algunas personas piensan que vieron nuestra primera cita en ese partido... Nunca seríamos tan psicóticos como para lanzarnos a una primera cita", reconoció en una entrevista recientemente. "Cuando dices que una relación es pública, eso significa que voy a verle hacer lo que le gusta, que estamos dando la cara el uno por el otro, que hay otras personas y que no nos importa. Lo contrario es que tienes que esforzarte mucho para que nadie sepa que estás saliendo con alguien. Y simplemente estamos orgullosos el uno del otro", explicó.

Desde entonces no han dejado de presumir de su amor en público, aunque de momento no se ha visto al deportista en una alfombra roja con Swift. La última vez para celebrar el triunfo del equipo de Kelce contra los Ravens, momento en el que las cámaras han captado los efusivos abrazos, besos y demás caricias cómplices que Kelce y Swift se han regalado y que no han tardado en convertirse en virales.