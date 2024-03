William Baldwin, contra Sharon Stone: "¿Debería contar sus muchas historias pervertidas?"

"Sliver", protagonizada por William Baldwin y Sharon Stone se estrenó en 1993. Ahora 30 años después sale a la luz la polémica en torno a su rodaje. Ha sido la actriz la que en el podcast de Louis Theroux ha acusado al productor de la cinta, Robert Evans, fallecido en 2019, de obligarla a mantener relaciones sexuales con Baldwin para tener "mejor química en pantalla".

Tras la emisión del podcast, William (Billy) Baldwin ha contestado a la actriz a través de X: "¿No estás seguro de por qué Sharon Stone sigue hablando de mí todos estos años después? ¿Todavía está enamorada de mí o todavía está molesta después de todos estos años porque rechacé sus insinuaciones? ¿Le dijo a su amiga Janice Dickinson el día después de que me hice la prueba y me los encontré en nuestro vuelo del MGM Grand de regreso a Nueva York... Voy a hacer que se enamore tanto de mí que le dará vueltas la cabeza?", se preguntaba Baldwin en esta red social. Y, a partir de ahí, comienzan las amenazas: "Tengo tanta suciedad sobre ella que le daría vueltas la cabeza, pero me he mantenido callado". "La historia del encuentro que tuve con Bob Evans implorándole que me permitiera coreografiar la escena de sexo final para no tener que besar a Sharon es una leyenda absoluta", asegura ahora el actor.

Y concluye "¿me pregunto si debería escribir un libro y contar las muchas, muchas historias inquietantes, pervertidas y poco profesionales sobre Sharon? Eso podría ser divertido", termina.