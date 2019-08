El especial “Bazaar Icons 2019” recoge las imágenes de 18 mujeres del mundo de la música, el cine o la moda que han marcado este año. Entre ellas, la cantante Alicia Keys o las actrices Regina King y Shailene Woodley. Sin embargo, la que más ha llamado la atención por su gran cambio ha sido la cantante canadiense, y sus seguidores no parecen estar muy contentos con el cambio. “Qué pena”, “No hay quién te reconozca” o ”¿Eres tú?” son algunos de los comentarios más repetidos. La entrevista ha quedado en un segundo plano, pues sin duda toda la atención se la llevó la nueva apariencia de la cantante. Ya queda atrás la imagen que todos teníamos de ella en “My heart will go on” o de la corta y rubia melena que lucía este verano.

La artista reconocía recientemente a la revista “Allure” que convertirse en la imagen de una marca de belleza le pilló por sorpresa pues, ha sufrido graves problemas de autoestima a lo largo de su vida por no sentirse bien con su físico: «Nunca me he sentido guapa ni a cargo de la situación. Cuando lo estás, tienes una voz añadida», y reconoció además que, “cantar era mi manera de expresarme, de sentirme apoyada y no juzgada”.