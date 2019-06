Chabelita y Alma: comparamos los embarazos adolescentes de las Pantojitas

Rozaban la mayoría de edad cuando se quedaron embarazadas y la noticia de la llegada de la cigüeña a sus respectivos hogares causó no sólo un cisma familiar sino una auténtica conmoción mediática. Isabel y Alma, primas y confidentes, comparten círculo social y circunstancias muy afines. Han crecido juntas, compartiendo tartas de cumpleaños, desfilando en los mismos escenarios y pisando las mismas calles de Sevilla. Ambas estudiosa y “anónimas” hasta el anuncio de sus embarazos, consiguieron escapar a duras penas de la mirada pública mientras fueron menores aún cuando sus famosas madres hicieran de exponer su vida privada su medio de vida. Las “pantojitas” se parecen pero vivirán su temprana maternidad de formas muy diferentes. Veamos el porqué analizando tres factores:

El anuncio del embarazo

Han pasado 5 años y ocho meses, pero en nuestro recuerdo permanece inalterable una imagen en nuestro televisor: el contador que, desde un mes antes, señalaba los días que faltaban para celebrar los 18 años de Chabelita. El interés del programa Sálvame en felicitar a la pequeña de Isabel Pantoja tenía un motivo especial: ese día podrían hacer público la noticia de su embarazo sin miedo a represalias legales. El revuelo causado y el interés mediático suscitado por una noticia que llevaba meses rulando por las redacciones, provocó que Isabel Pantoja anunciara vía comunicado, minutos antes de que su hija cumpliera su mayoría de edad, la “feliz noticia”. Aunque la procesión iba por dentro y Cantora ardía, la tonadillera aseguró que era un embarazo deseado que llenaba de felicidad a la familia.

Este miércoles la revista Diez Minutos llevaba en portada que Alma, hija de Raquel, está embarazada de tres meses. Su madre, que está en el programa Sálvame, tras una discusión con su compañero Gustavo que le pregunta si va a ser abuela, recibe la llamada del director de Diez Minutos, para confirmar la noticia. Raquel habla con Alberto, el director del programa, anunciándole la exclusiva que acaban de adelantarle sobre el embarazo de su hija. Raquel advierte al programa que no hablará de este tema pero al día siguiente, es convocada de nuevo al programa y el tema se trata con un respeto poco común en un plató que se nutre de los dramas y conflictos entre sus colaboradores.

Las reacciones de las madres de las protagonistas

Tras la confirmación vía comunicado, Isabel Pantoja, acostumbrada a las polémicas, esperó en las trincheras de Cantora a que el temporal amainara. La tonadillera había encerrado a su hija a cal y canto en la finca gaditana, pero el mismo día que cumplió los 18, la rebelde Chabelita, se escapó de casa con Alberto Isla. Tras el nacimiento del bebé le faltó tiempo para irse de Cantora e instalarse en la casa de los padres de su novio, en Sanlúcar. Para Isa, su maternidad fue la llave para escapar de su cárcel de oro y del control materno.

Y si, desde luego, Isabel Pantoja se llevó uno de los disgustos de su vida (ha tenido demasiados para decir que es el mayor), su ex planchadora y ex prima política, Raquel Bollo, tampoco ha sabido encajar que su hija vaya a convertirla en abuela tan pronto. Alma ya había cumplido la mayoría de edad y su relación con Juan José era estable. La pareja se conoce desde hace más de un año y aunque en sus encuentros, solían acompañarles como “carabinas” otros familiares, está claro que hubo un descuido. A pesar de que Raquel Bollo también se quedó embarazada de Chiquetete, por entonces casado, cuando tenía prácticamente la misma edad de Alma, su reacción ante la noticia no ha podido ser peor. El fuerte carácter de la colaboradora chocó, esta vez, con la determinación de su hija en seguir adelante con un embarazo y un noviazgo que le hace muy feliz.

De la cuna al estrellato

Era tímida, reservada, ajena a los flashes y estudiosa pero, la maternidad primero y sus múltiples amores después, convirtieron a la dulce Chabelita en una máquina de hacer dinero. A los pocos meses del nacimiento de su hijo Alberto ya posaba con él, pero sin su madre, en la portada de Hola. Su bautizo, la separación del padre de su hijo, sus múltiples reconciliaciones con Alberto, y todos sus amores fueron retratados a golpe de talonario. Chabelita ha ingresado en el peligroso mundo de las socialités y ha llegado para quedarse, saboreando las mieles del dinero fácil y con la coraza de la indiferencia a las críticas como bandera.

Alma Cortés es a día de hoy, la gran incógnita. Hasta el momento, y al margen de su participación en algunos fotocolls, al lado de su madre o de su hermano Manuel, al que adora y algunos trabajos como modelo, se ha mantenido alejada de las polémicas familiares. Nunca ha querido hablar de su dura infancia, de los malos tratos sufridos por su madre a manos de su padre ni de su relación con el resto de los miembros del clan Pantoja. Pero a nadie le extrañaría que la hija de Raquel siguiera los pasos de su adorada Chabelita debutando en el papel couché con una exclusiva. Y si no, al tiempo...