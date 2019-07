Dama, exmujer de Melendi, y Ruben, de 'GH Revolution' confirman su relación

Tras muchos rumores que situaban a Rubén de Gran Hermano Revolution y a Dama, exmujer de Melendi, como una de las posibles parejas de este año, los dos han querido confirmar su noviazgo por redes sociales. Recordemos que el gallego concursó en el reality del ojo que todo lo ve y pudimos ver como se enamoraba de otra concursante que le hacía perder el sentido, Miriam. Una relación fallida que duro escasos días después de salir de la casa de Guadalix de la Sierra ya que no se entendían y todo lo que se fraguó en el reality, terminó.

Ahora, la exmujer de Melendi, Dama, con el que tiene un hijo, ha emprendido una relación con el exconcursante de Gran Hermano. Lo cierto es que lleva habiendo rumores de noviazgo desde septiembre del año pasado, pero no ha sido hasta ahora, cuando han querido confirmar el amor que ambos sienten: "Llevamos Juntos más de un año y lo mejor de todo es que fuimos con todo, vivimos juntos desde el minuto 1... Quien diría que te iba a conocer en uno de tus Shows... Quien me iba a decir que aquel día abrirías mi DM... Aún que cuando me escribiste de vuelta ya sabía que tú ibas a ser para mi. Eres esa pareja que cualquier hombre desea, pero eres Mía... Los caminos que cada uno decidimos tomar son muy difíciles y muy duros... Pero... lo que nadie sabe es que hasta que lo consigamos nada nos va a parar".

No todo termina ahí porque la declaración de amor que ha hecho Rubén a Dama continua diciendo: "Tú en la música y yo cambiando vidas. Muchas personas aún a día de hoy nos preguntan y no saben si estamos juntos o no... y quiero decir que publicar en redes no define cuanto nos queremos. Reales siempre princesa. Con este Post solo quería que supiesen que eres mi pareja y que desde aquí pido a Dios que pueda verte cumplir más y más años! La vida lo dirá... Felicidades".

De esta manera, se confirma la relación sentimental que ambos mantienen desde hace un año y es que muy en secreto lo han llevado ya que nadie era conocedor de esta historia. Un amor que se ha formado en la clandestinidad y que por fin han querido formalizarlo de cara a los seguidores. No hay más que verles las caras de felicidad cuando están juntos, reflejo de la buena sintonía que ambos tienen.