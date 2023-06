Mónica López da vida a una sargento (¿sargenta?) de la Guardia Civil en «Rapa». No quiso acudir a promocionar la serie en «El Hormiguero», cosa que sí hizo Javier Gutiérrez. Luego, muy cabreada, clamó cual mesías airada en radio Estel: «No se tiene que ir a ‘‘El Hormiguero’’. Pablo Motos blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable. La gente de la cultura no podemos ir a ‘‘El Hormiguero’’. No se tiene que ir a esos sitios. No se tiene que ir por ética». Después de su perorata digna de una pancartera en manifestación conjunta de Podemos, IU, PCE, RCE y Bildu, manifestó que no ve nunca ese programa, o sea, que como buena actriz, sigue fielmente el guion que le escriben desde arriba.

Pedro Sánchez en el plató de 'El Intermedio' Atresmedia

Hay gran expectación por ver cómo sale hoy Pedro Sánchez de «El Hormiguero». Puede que desde su rincón rojo, Mónica vea al presi un poco facha. Oh, últimamente Él le ha llamado «querida» a Ana Botín. A los ojos de Mónica, casi todos somos fachas. El historiador Emilio Gentile dejó dicho que «cuando todo es fascista, nada es fascista», pero eso no cuenta para las actrices pata roja. Entonces, ¿cómo saldrá Él del encuentro con Motos? ¿Blanqueado hasta quedar rosa fucsia o bandera arco iris? ¿Blanqueado hasta el blanco inmaculado, modelo Armani, de la Purísima de la Izquierda, la Yoli? ¿Blanqueado como lavado con Ariel?

Si aspirara a pasar de bufón del Reino a payaso de la república, quizá me convendría ir a «El Hormiguero» para que me blanquearan un poco el currículo, pero no me atrevo ni a insinuarlo, no sea que la sargento López me envíe castigado a la puerta de A3 para controlar que no pase nadie de la cultura. ¡A sus órdenes, mi sargento!