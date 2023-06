La pista central del circo se anima. Como bien señala Rebeca Argudo, a los dráculas, zombis y frankensteins hay que añadir la presencia de algunos casos de posesión diabólica, o sea, que hemos evolucionado de «Mask Singer» a «El exorcista». Parece que Yolanda Díaz, la Yoli, anda tomando posesión de otros cuerpos, como si no tuviera bastante con el suyo, tan estiloso, espectacular y pinturero. Señalan a María Guardiola, presidenta del PP de Extremadura, como una de sus primeras víctimas. Iba para presidenta de la Junta y ahora tiene el cargo en el aire por no llegar a un acuerdo con Vox.

La niña de «El exorcista», Linda Blair, hablaba una lengua extraña, síntoma claro de posesión diabólica. El padre Karras, exorcista, descubre que se trata de español hablado al revés. María Guardiola no habla al revés. Es clara y tajante: «Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI». Ahí está: no me digan que no tiene aromas Loewe de una Yoli pasada por Cáceres y las migas extremeñas.

El presidente del PP y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asiste al 13º Congreso Autonómico del PP de Extremadura junto al presidente nacional del Partido, Alberto Núñez Feijoó, la presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, y el presidente de Andalucía, Juanma Moreno PP CyL Agencia ICAL

Aunque aún no ha realizado giros de cabeza de 360 grados ni ha insultado en gallego hablado al revés el rosario de Feijóo, regalo de su tía monja, sorprende en el PP la posesión yolandística de una chica educada en las Carmelitas, devota de la Virgen de la Montaña y que un día soñó con ser misionera. Observándola, con su melena rubia al viento y su rouge fuerte en los labios, su escote y su canesú, yo diría que hasta se parece un poco a la Yoli, ¿no?